Приостановить нельзя работать

Федеральная пробирная палата РФ активно использует в своей деятельности такую процедуру как "приостановление специального учета".

Согласно правил спецучета, палата может приостановить спецучет в случае если обнаружит, что истек срок договора аренды в отношении помещений ювелирного магазина или ломбарда, а пользователь не подгрузил новый договор на новый срок или если палата обнаружит, что в карта спецучета не обновляется при изменении реквизитов предпринимателя.

В этом случае ФПП дает срок для исправления, а если предприниматель продолжает игнорировать требования закона - палата принудительно снимает с учета предпринимателя и он не сможет с этого момента совершать операции с ДМДК. Причем, снятие с учета осуществляется всей компании в целом, а не отдельного обособленного подразделения, по которому истек срок действия договора аренды.

Напомним, что на специальном учете в пробирной палате обязаны стоять все кто совершает операции с драгметаллами, драгоценными камнями и изделиями из них (хранит, продает, производит, перевозит и т. п.).

Ведение деятельности без специального учета влечет как административную ответственность (ст. 15.43 КоАП РФ) - штраф до 140 тыс. руб., так и в отдельных случаях уголовную.

Кроме того, снятие со специального учета сделает невозможным осуществление операций с ювелирными изделиями и другими объектами учета в ГИИС ДМДК.

Источник: Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 N 1052 "О ведении специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями"