"Не успела...": в Махачкале у предпринимателя конфисковали ювелирные изделия без клейм и УИНов на 16 миллионов рублей

Абидат торговала украшениями с нулевых годов и многие махачкалинцы знают ее магазин "BISMILLAH JEWERLY" в торговом центре "Золотой Каспий". Но однажды в магазин нагрянули правоохранители, которые обнаружили и изъяли с витрин 77 ювелирных изделий без УИНов и государственных пробирных клейм массой более 500 грамм.

Предприниматель сообщила правоохранителям, что изъятые изделия являются иностранными, которые приобретались ею для последующей перепродажи и извлечения выгоды, на некоторых изделиях действительно отсутствуют оттиски государственного пробирного клейма и УИН, при этом Абидат была осведомлена, о том, что те должны были пройти процедуру клеймения и апробации. Указанные изделия без УИНа и без оттисков государственного пробирного клейма были изъяты сотрудниками полиции 02 апреля 2024 г.

Предприниматель сообщила, что она ходила в пробирную палату в г. Махачкале, чтобы проконсультироваться как лучше сдать изделия, но так и не успела этого сделать.

Абидат подтвердила было известно, что необходимо сдать немаркированные ювелирные изделия из драгоценного металла на апробацию и клеймение в МРУ Пробирной палаты России по СКФО, в том числе было известно, что хранение и реализация немаркированной ювелирной продукции несет за собой административную или уголовную ответственность, так как работает в этой области уже около более 10 лет.

С представленным ей на ознакомление заключением N 25/01/-003 от 14 января 2025 г. "По определению стоимости ювелирных изделий, изъятых в ходе ОРМ в торговом центре "Золотой Каспий" ознакомлена и полностью согласна с выводами эксперта.

Рыночная цена изъятых немаркированных украшений составила более 16 миллионов рублей.

Вину свою в совершении преступления, а именно в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта ювелирных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере признает полностью в содеянном раскаивается.

Суд признал Абидат Магомедовну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171.1 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей. Немаркированные изделия были изъяты в доход государства.