Мер поддержки отрасли не планируется.

Важнейшие заявления замминистра Минфина Алексея Моисеева о ювелирной отрасли и отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней на пресс-конференции ТАСС 29 января 2026 года

Важнейшие заявления замминистра Минфина Алексея Моисеева о ювелирной отрасли и отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней на пресс-конференции ТАСС 29 января 2026 года:

- Ювелирная отрасль работает успешно. Прямых мер поддержки ювелирной отрасли не планируется.

- Ювелирная отрасль не справилась с маркировкой за четыре года.

- Главной проблемой ювелирной отрасли является контрафакт (торговля вне ГИИС ДМДК), недобросовестные ювелиры. Минфин сосредоточится на зачистке рынка от таких недобросовестных конкурентов законопослушного бизнеса.

- На вывоз сырых необработанных алмазов будет введена экспортная пошлина в рамках поддержки отечественной гранильной отрасли. Такие камни будут распределяться среди российских огранщиков.

- Подписан договор о признании взаимных клейм с Республикой Беларусь.

- с 2026 года все ввозимые изделия должны пройти сертификацию и обязательное подтверждение характеристик в одной из трех лабораторий Гохрана, Минюста и Пробирной палаты.

- Российские ювелирные изделия будут продвигаться в мире с помощью создаваемого международного ювелирного маркетплейса.

- Мы стоим на пороге очень серьезного роста цен на драгоценные металлы и ювелирные изделия

- Немаркированные изделия это подделка. Их продажа категорически запрещена.