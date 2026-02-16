Мер поддержки отрасли не планируется.

КПП ОСН моб
Важнейшие заявления замминистра Минфина Алексея Моисеева о ювелирной отрасли и отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней на пресс-конференции ТАСС 29 января 2026 года
Важнейшие заявления замминистра Минфина Алексея Моисеева о ювелирной отрасли и отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней на пресс-конференции ТАСС 29 января 2026 года:

- Ювелирная отрасль работает успешно. Прямых мер поддержки ювелирной отрасли не планируется.

- Ювелирная отрасль не справилась с маркировкой за четыре года.

- Главной проблемой ювелирной отрасли является контрафакт (торговля вне ГИИС ДМДК), недобросовестные ювелиры. Минфин сосредоточится на зачистке рынка от таких недобросовестных конкурентов законопослушного бизнеса.

- На вывоз сырых необработанных алмазов будет введена экспортная пошлина в рамках поддержки отечественной гранильной отрасли. Такие камни будут распределяться среди российских огранщиков.

- Подписан договор о признании взаимных клейм с Республикой Беларусь.

- с 2026 года все ввозимые изделия должны пройти сертификацию и обязательное подтверждение характеристик в одной из трех лабораторий Гохрана, Минюста и Пробирной палаты.

- Российские ювелирные изделия будут продвигаться в мире с помощью создаваемого международного ювелирного маркетплейса.

- Мы стоим на пороге очень серьезного роста цен на драгоценные металлы и ювелирные изделия

- Немаркированные изделия это подделка. Их продажа категорически запрещена.

VadimBA

все юрлица группы активно пользуются одним сайтом, одной маркой, одним фактическим офисом.

Сайт https://harpoon.pro/. На нем имеется возможность выбрать один из 23 городов РФ. Не понимаю, что мешает фирме не открывать филиалы/представительства в других городах, а сотрудничать со своими представителями (оптовиками) в этих городах. В качест

По поводу одних и тех же телефонов - смех один. Это всего лишь колл-центр, координирующий работу фирмы, оптовиков (в других городах) и покупателей. И вовсе не обязательно, чтобы по указанному адресу кто-то регулярно находился. Ибо позвонившему клиент

Не понимаю, что такого волшебного нашли налоговики в изъятых документах и дисках, если товары официально оплачивались.

