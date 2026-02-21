Утверждены отраслевые требования к категорированию программного обеспечения в ломбардах

Правительство утвердило отраслевые требования к категорированию информационных систем финансовых организаций, поднадзорных Банку России. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

С 2018 года обязанность по категорированию возложили на банки, нефтяные компании, аэропорты и другими мегакорпорациями, функционирование которых важно для общества и государства. При этом, в список таких важных компаний попали и ломбарды. Неоднозначность формулировок в документе позволяло предположить, что ломбарды туда попали по ошибке. Однако, вопреки чаяниям рынка ломбардов и обращений Ассоциации развития ломбардов – ломбарды не избежали обязанности категорирования своих информационных систем.

Как отмечает зампред Ассоциации развития ломбардов Мария Поспелова, многие ждали, что ЦБ РФ и ФСТЭК договорятся и исключат ломбарды из этой процедуры, но этого не произошло в полноценном формате. Для ломбардов как малых так и больших это процедура затратная, и морально, и финансово, и административно.

Помимо обязанности по категорированию систем, которая включает в себя создание комиссии по присвоению категории компьютерным системами, проведение непростых расчетов и общение с ФСТЭК, у ломбарда теперь есть обязанность иметь специалиста, имеющих специальное образование по направлению «информационной безопасности», который обязан защищать (или быть готовым защищать) базы данных ломбарда от хакерских атак.

Но с поиском таких кадров у ломбардов очевидно будут проблемы

«На текущем очень уставшем рынке ломбардов – ситуация во многом иная, патовая – нет профильных специалистов, профильные специалисты из более крупных сфер неподъёмно дорогие не понимающие специфику ломбарда, да и ломбарды платить не готовы, тексты нормативов не вызывают понимания, параллельно идут изменения по ДМДК, по ЕПС и ОСБУ, по закону о ломбардах», - продолжает Мария Поспелова.

При этом, саму процедуру по категорированию ломбарды могут провести самостоятельно, в нормативных актах есть формулы и разъяснения как считать и откуда брать цифры. Но ввиду сложности этой процедуры, по оценкам Ассоциации развития ломбардов на сегодняшний день процедуру категорирования провели не более 20% ломбардов. При этом, среди членов Ассоциации развития ломбардов, по словам Марии Поспеловой – процент выше, почти половина ломбардов справились с этой задачей, в т. ч. при содействии самого объединения ломбардов.



Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2026 № 92

"Об утверждении отраслевых особенностей категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в банковской сфере и иных сферах финансового рынка"