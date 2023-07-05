Google Apps Script — бесплатный помощник офисного сотрудника. Рассказываю как автоматизировать свою работу по-взрослому

В прошлых заметках я рассказывал как с помощью гугл-таблиц отслеживать статус по судебному делу, поступление новых дел в СОЮ г. Москвы, изменение в ЕГРЮЛ по компании, ключевую ставку. Это довольно полезные инструменты, но есть один минус — отсутствие гибкости. Рассказываю как это исправить с помощью Google Apps Script.

Во многих задачах есть потребность настроить процессы под себя. И в данном случае на помощь приходит очень мощный инструмент от гугл — Google Apps Script, с помощью которого можно программировать (не пугайтесь этого слова, на самом деле это не сложно, я докажу;)) всякие полезные для юриста штуки, от таблиц с отчетами до бота в телеграм или даже конструктора исковых заявлений.

Итак, приступим. Открываем таблицу. Находим вкладку Расширения/Apps Script.

Откроется такое окно:

В этом окне можно написать нужный нам скрипт. Например скрипт для расчета госпошлины.

Если вы не программист, то сейчас вам ничего непонятно, но поверьте на первом этапе не обязательно уметь писать код. Достаточно копировать чужой. Со временем вы поймете что пишете и будете смело писать его самостоятельно, если, конечно, захотите).

Запустим скрипт, нажав кнопку «выполнить». И если вы не ушли раньше, то гугол постарается максимально вас запугать такими вот сообщениями.

Ваш скрипт. Ваши данные. Не вижу проблем с безопасностью.

выбирайте свой эккаунт гугл.

Это правда, но это ваше приложение, а значит бояться нечего. Нажимаете «дополнительные настройки».

Нажимаете на «Перейти на страницу» (небезопасно).

Если вы смельчак и добрались до этой части заметки, то поздравляю, теперь в таблице при любом изменении ячейки А1, будет рассчитана госпошлина, которая отобразится в ячейке В1.

Я намерено не стал разбирать код, чтобы не перегружать текст. Разберем его в следующих заметках. Скопировать код вы можете на гитхаб.

В следующей заметке прикрутим этот код к телеграм-боту. Будем отправлять ему цену иска, а он в ответ кидать нам размер госпошлины.