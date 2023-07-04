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Интернет и IT

Нейросети — зло или благо? Исследование о возможностях ИИ

Искусственный интеллект развивается так стремительно, что нейросети проникли, кажется, уже во все области цифрового мира. Они умеют писать тексты, генерировать идеи для контента, создавать креативные картинки и видео, изменять голос и лицо в кадре и даже распознавать речь и анализировать данные.
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Нейросети — зло или благо? Исследование о возможностях ИИ

Портал-агрегатор Отзывмаркетинг активно исследует это явление и уже протестировал более двух десятков программ с ИИ.

«Мы используем нейросети в рутинных задачах, которые с помощью ИИ можно автоматизировать и ускорить. Например, сервис Gerwin генерирует нам уникальные картинки, а Chat GPT — метатеги для SEO-статей», — комментирует руководитель отдела контента портала Отзывмаркетинг Лиана Санамян.

Популярность нейросетей привела к тому, что стали появляться даже отзывы, написанные с помощью ИИ. Их компания не пропускает, поэтому начала внедрять в работу над проверкой детекторы ИИ.

«Это специальные программы для распознавания «нечеловеческого» контента. Наш недавний перевод зарубежного исследования о детекторах нейросетевого контента показал, что сейчас детекторы не умеют делать фактчекинг и на 100% определять контент, созданный ИИ, но по ряду параметров они уже видят разницу с человеческим текстом», — отметила Санамян.

Что касается, самих нейросетей, они могут стать хорошим помощником для предпринимателей и маркетологов — автоматизировать типовые процессы, генерировать информацию, создавать вирусный пиар-контент или работать с фото. Например, нейросеть Midjourney может генерировать изображения по описанию на английском языке, рисовать портреты, пейзажи, футуристические картины и многое другое в разных стилях. А бесплатный онлайн-сервис Background remover способен качественно удалить фон с изображения за несколько минут.

В других же сферах применения ИИ наблюдается ряд проблем. Так, недавно суд в США оштрафовал юристов на $5000 за то, что они выдали выдуманные ответы ChatGPT за реальные дела. Адвокат принял чат-бота за «суперпоисковик» и не думал, что тот может обмануть.

А нейросеть Google Bard стала причиной провала презентации, допустив ошибку в простейшем вопросе. Bard должен был стать ответом Google на ChatGPT, однако после неправильного ответа в прямом эфире пользователи уже в ней разочаровались. Ситуация произошла во время показа слайда, объясняющего, как Bard может помочь человеку объяснить новые открытия космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) девятилетнему ребенку. Нейросеть выдала недостоверную информацию об истории компании.

YandexGPT в свою очередь не умеет держать контекст разговора — об этом сообщают ее пользователи. Если нейросеть дала неправильный ответ в первый раз, то придется генерировать запрос заново. Уточнить что-то не получится, потому что бот просто не вспомнит, о чем вы с ним разговаривали.

Журналисты же недавно сообщили, что протестировали нейросеть GigaChat, попросив назвать «лучшие российские компании в области Digital Risk Protection». ИИ ошибся в 4 компаниях из 6, выдав названия, которые не являются разработчиками DRP-продуктов.

Исходя из этого, можно сказать, что нейросети сейчас способны полностью заменить разве что низкоквалифицированных специалистов, а профессионалам, способным мыслить нестандартно и выдавать стоящие идеи — бояться нечего.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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