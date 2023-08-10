Как подготовиться к участию в программе долгосрочных сбережений?

В России с 2024 года заработает программа долгосрочных сбережений. Участие в ней потребует определенной подготовки. Пока программа не стартовала, можно разобраться в ее нюансах и определиться, подходит ли она вам.

В чем суть программы долгосрочных сбережений (ПДС)?

По сути это универсальный сберегательный инструмент, который позволяет копить вдолгую. Например, создать фонд на имя ребенка для оплаты образования, сформировать подушку безопасности или капитал для жизни на пенсии. Накопления софинансируются государством, а вкладчик может пользоваться налоговыми льготами.

Человек заключает договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) на 15 лет и открывает счет ПДС. Воспользоваться средствами можно спустя 15 лет после заключения договора. Раньше сделать это можно при возникновении определенных жизненных ситуаций, таких как потеря кормильца или оплата дорогостоящего лечения, а также по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

О чем стоит задуматься перед заключением договора уже сейчас?

Одно из преимуществ программы — возможность пополнить сбережения за счет накопительной части пенсии, которая была сформирована в рамках системы обязательного пенсионного страхования до 2014 года. Таким образом можно при желании «разблокировать» эти средства.

Переводитьнакопительную часть пенсии из ОПС в программу долгосрочных сбережений не обязательно — только при желании. Сделать это можно в любой момент после заключения договора. Важно, что сделать такой перевод смогут только те, кто ещё не обращался за накопительной пенсией.

Но многие граждане даже не знают, есть ли у них эти средства и где они хранятся — в Социальном фонде России (СФР) или в НПФ, а если в НПФ, то в каком конкретно. Поэтому перед заключением договора стоит выяснить, есть ли у вас накопительная часть пенсии и где она находится.

Как узнать, есть ли у меня накопительная часть пенсии и где она?

Если накопления формируются в Социальном фонде России (СФР), то узнать их размер можно в личном кабинете на сайте фонда или через Госуслуги.

А ещё — в отделении СФР по месту жительства или МФЦ. При обращении офлайн при себе необходимо иметь: паспорт и СНИЛС (страховое свидетельство или номер индивидуального лицевого счета).

Если же вы доверили накопления НПФ, узнать их размер можно по личному запросу.

А ещё за несколько касаний можно узнать размер накопительной пенсии в СберБанк Онлайн. Для этого запросите расчёт вашей будущей пенсии в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ». Через некоторое время в разделе появится информация — есть ли у вас пенсионные накопления, сколько там денег и данные о текущем страховщике — фонде, где хранятся ваши деньги.

А зачем переводить накопительную часть пенсии из ОПС в программу долгосрочных сбережений?

Накопительная часть пенсии в рамках ОПС до наступления пенсионных оснований не принадлежат гражданину. Если вы решите перевести накопительную часть пенсии из ОПС в ПДС, поменяется их юридический статус: средства станут вашей собственностью. Кроме того, после такого перевода вы сможете при заключении договора самостоятельно выбрать порядок выплат (в соответствии с условиями, которые будет предлагать конкретный пенсионный фонд).

Что делать, если накопительная часть моей пенсии находится в СФР?

Следует решить, планируете ли вы переводить накопительную часть пенсии в ПДС. Далее стоит обдумать, с каким НПФ вы хотели бы заключить договор долгосрочных сбережений и, соответственно, туда и перевести свои пенсионные накопления. При выборе фонда можно учесть, например, размер, надежность, модель управления инвестициями.

А если накопительная часть пенсии находится в НПФ?

Если ваша накопительная пенсия хранится в одном из НПФ, и вы хотите перевести её в программу долгосрочных сбережений, сделать это проще и быстрее будет внутри одного фонда.

Можно ли заключить договор долгосрочных сбережений несколько раз с несколькими фондами?

Можно. Это один из способов диверсификации сбережений. Аналогичным способом можно действовать и в том случае, если один счет вы открываете на себя, а второй — на детей или других близких родственников.

Как выбрать фонд?

Следует изучить информацию о фонде в реестре лицензий НПФ на сайте Банка России. Стоит также посмотреть документы, регулирующие модель управления, стратегию развития соответствующих фондов, хотя бы немного погрузиться в рынок и сравнить как можно больше параметров фондов-претендентов.

Можно сравнить доходность интересующих фондов. Для этого подойдут данные Банка России. В таблице «Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов» найдите столбец «Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду». В нем найдите результативность инвестиций своего фонда и сравните с конкурентами.

Каким бы ни был выбор, следует помнить: если заключить договор долгосрочных сбережений в том фонде, где у вас уже лежит накопительная часть пенсии в рамках ОПС, перевести её из ОПС в ПДС в пределах одного фонда будет значительно быстрее и проще.

Можно ли оформить договор долгосрочных сбережений полностью онлайн?

Правительство пока не дало конкретных ответов на вопрос о механизме открытия ПДС-счета. Нормативные документы по процедурам открытия счетов ПДС должны появиться, предположительно, в конце осени.

Что касается процедуры перевода накопительной части пенсии из ОПС в ПДС — она в законе тоже пока не прописана. Известно, что на сегодняшний день сделать это онлайн невозможно даже через Госуслуги.