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Медицина

Не время отдыхать: как руководителю бизнеса сохранить баланс

Жизнь владельца бизнеса сопряжена с ежедневным стрессом и высоким уровнем ответственности. Зачастую последнее, о чем он думает, — это свое здоровье. Основатель группы компаний «Профиланс Групп» Марк Страмоусов поделился своим видением того, как здоровье предпринимателя влияет на развитие бизнеса.
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Не время отдыхать: как руководителю бизнеса сохранить баланс

Почему здоровьем не стоит пренебрегать

Запуск бизнеса — период, когда человек занимается им и только им. В этот период все остальное отходит на второй план, а здоровье зачастую — на последний план. 

Среди российского бизнеса такой подход — самый распространенный. Как в поговорке «пока гром не грянет», люди вспоминают о необходимости заботиться о себе лишь в том случае, если у них что-то очень сильно заболит.

Напоминает отношение к популярным вредным привычкам: люди понимают, что это вредно, но продолжают их придерживаться. Хотя последствия трудоголизма весьма серьезны: чрезмерные нагрузки и работа нон-стоп снижают продуктивность, ухудшают настроение и физическое состояние, усугубляют уже существующие недуги, а порой приводят к полному выгоранию. Человек уже не может работать столь же эффективно, как на старте. В худшем случае он может довести себя до того, что останется и без здоровья, и без бизнеса.

Здоровье — а именно совокупность физического, психологического, социального и духовного здоровья — оказывает огромное влияние на качество принимаемых решений, отношения с коллегами, корпоративную культуру — и в конечном счёте на операционные и финансовые показатели.

Масштаб бизнеса зависит от качества принимаемых решений, но качество принимаемых решений будет зависеть и от состояния здоровья. Иными словами, повысив его уровень, можно повысить качество принимаемых решений, а тем самым увеличить и масштаб бизнеса. Вот такая получается логическая цепочка.

Как следствие, вслед за улучшением различных составляющих своего здоровья предприниматель обычно переходит и к улучшению различных аспектов работы в своей компании. В частности, он задумывается и о корпоративной культуре, о смысле жизни и о глобальной миссии — не только лично своей, но и своего бизнеса. А это в конечном счете укрепляет корпоративную культуру и повышает мотивацию — собственную и сотрудников.

Спорт как средство борьбы со стрессом

Физические нагрузки, на мой взгляд, — один из лучших способов борьбы со стрессом. Не обязательно проводить часы в спортзале — это могут быть обычные прогулки быстрым шагом. Важно лишь, чтобы они были регулярными.

Я ежедневно выхожу на прогулку — как правило, по 1,5 –2 часа в день — и активно занимаюсь фитнесом: дважды в неделю хожу в спортзал на индивидуальные тренировки с тренером, один раз в неделю — на растяжку или йогу.

Кроме того, каждое утро я делаю зарядку, а также ежедневно медитирую и делаю дыхательные упражнения.

Кроме того, я стараюсь двигаться после каждого приема пищи. Дома, где я чаще всего обедаю, стоит беговая дорожка. Пообедав, я устраиваю небольшую — 10–15-минутную — «прогулку» легким шагом на беговой дорожке.

Еще один хороший способ борьбы со стрессом — массаж. Я посещаю массаж примерно раз в 2 недели.

Такие нехитрые способы позволяют быть в тонусе и сохранять высокую продуктивность в течение дня.

Почему важно соблюдать режим дня

Важно соблюдать несколько ключевых принципов: ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Аналогично с приемами пищи.

Важно также внедрить в ежедневный режим отдых. Отдых должен быть разного типа. Например, я стараюсь ежечасно делать небольшой перерыв в работе: сделать разминку, выйти на небольшую прогулку, пройтись на беговой дорожке — в зависимости от того, где я нахожусь и какой тип активности могу себе позволить.

Наличие таких перерывов лично для меня очень важно. Если я работаю по 3–4 часа без отдыха, то к концу дня я чувствую себя более уставшим. А с ежечасными короткими перерывами, напротив, сохраняю высокую продуктивность в вечернее время.

Еще один важный момент — наличие выходных. В выходные, по возможности, стоит обеспечивать себе качественный отдых. Под качественным отдыхом я имею в виду сокращение до минимума использование телефона и компьютера и отказ от сложного интеллектуального труда.

Многие стремятся сделать в выходные то, что не успели в рабочие будни — прочитать интересную, но сложную книгу или сделать домашнее задание по иностранному языку, на который в будни не было времени. Но по факту это такая же работа.

В свое время наладить режим мне помогла книга «Жизнь на полной мощности», которую я открыл для себя несколько лет назад. Я очень рекомендую её к прочтению.

Польза сбалансированного питания 

Качество питания оказывает существенное влияние на организм. Как человек, который не обладает соответствующим профильным образованием, для того, чтобы сформировать сбалансированный рацион, я обратился за помощью к специалистам по питанию (диетолог) и рекомендую поступать так же вместо того, чтобы экспериментировать самостоятельно «методом тыка».

Со своим диетологом я работаю полтора года и очень доволен результатом. Я понимаю, что съедаю, и знаю не только то, сколько в продукте калорий, но и сколько в нем белков, жиров и углеводов. Диетолог также ведет подсчет микро- и макроэлементов, в том числе различных витаминов. Для улучшения физического состояния можно также принимать различные БАД, но делать это стоит только по рекомендации специалиста, например, врача превентивной медицины. 

В итоге я получаю сбалансированное питание, которое тоже помогает мне поддерживать необходимый уровень энергии. Несколько раз в месяц я практикую постные дни, когда сутки провожу на постной пище, и суточное голодание.

Поддерживать тело и ум в тонусе помогает также отказ от вредных привычек. Я, в частности, отказался от алкоголя и сигарет примерно 4–5 лет назад, от кальяна — 2 года назад.

Не забываем о нервных клетках

Осознание эмоций и управление ими — навык, который можно развить. Я все еще его осваиваю.

Помогать справляться с эмоциями мне помогает медитирование. Оно позволяет приблизиться к состоянию расслабления и успокоения, тренирует способность управлять своим состоянием.

Например, можно просто сидеть в тишине и фокусироваться на дыхании, вдохе и выдохе, но в эти моменты в голову все равно могут приходить какие-то мысли. В процессе ты учишься отлавливать этот момент, когда мысли и эмоции начинают уходить не в то русло, и вновь фокусироваться на дыхании, переключаться и успокаиваться.

Продвинутый навык — отлавливать возникновение различных эмоций в процессе разговора. Например, в ситуации, когда собеседник сказал что-то неприятное, вместо того, чтобы разозлиться и наговорить лишнего, вы осознаете, что начинаете злиться, вспоминаете о цели вашего диалога и возвращаетесь в нужное состояние, чтобы не дать ненужной эмоции развиться и выплеснуться.

Другой пример — осознание и анализ чувства страха. Предпринимательство — вид деятельности, сопряженный с постоянной неопределенностью, поэтому учиться осознавать, анализировать и преодолевать неуверенность и страхи критически важно.

Для развития навыка управления эмоциями могу порекомендовать книгу под названием «Адекватность».

Еще один навык, который следует развивать в целях сохранения психологической устойчивости — как предпринимателю, так и любому экономически активному человеку, — управление временем.

Когда человек постоянно опаздывает, тратит недели на выполнение задач, которые можно выполнить за пару дней, не может расставить приоритеты и поэтому ничего не успевает, — это никому не нравится, в том числе и самому человеку, которому от осознания своих недостатков или в результате возможных конфликтов с окружением, как правило, становится психологически плохо. 

Важно только физическое и ментальное здоровье, но и социальное

Социальное здоровье — тоже важный аспект здоровья. Важно наладить и уметь поддерживать хорошие, теплые отношения со своей семьей, знакомыми, коллегами.

Прежде всего речь о развитии способности договариваться и разрешать конфликты. Теплая дружественная атмосфера со своим окружением помогает и в жизни, и в бизнесе.

Итоги

Уделять достаточно внимания своему здоровью следует в течение всей жизни вне зависимости от рода деятельности и уровня нагрузки. Причем важно заботиться и о бодрости тела (физическое здоровье), и о состоянии духа (психологическое здоровье), и о чистоте мыслей (духовное здоровье), и об отношениях с окружением (социальное здоровье). 

Обнадеживает, что, по личным наблюдениям, люди все чаще задумываются о соблюдении баланса между работой и личной жизнью и начинают уделять больше времени своему здоровью в качестве профилактики. Хорошее здоровье позволяет сохранять самочувствие, энергичность и продуктивность на высоком уровне и в целом делает человека счастливее.

IT+Insurtech

IT+Insurtech

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Комментарии

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