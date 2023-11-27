Логотип IT_and_Insurtech
IT_and_Insurtech
Поиск работы бухгалтеров

Время собирать камни: как написать правильное резюме и пройти собеседование

Осень — не только время листопадов и уютных вечеров, но и высокий сезон для поиска работы. HR-эксперт СберНПФ Наталия Гончарова дает советы о том, что написать в резюме, как подготовиться к интервью и получить работу мечты.
19
Время собирать камни: как написать правильное резюме и пройти собеседование
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Пишем о себе 

Составляя резюме, помните о цели этого документа: показать себя с лучшей стороны и заинтересовать потенциального работодателя. Отразите сильные стороны, опыт и достижения, и тогда ваше резюме будет действительно эффективным.

  1. Укажите свои компетенции. В резюме обязательно следует отразить те компетенции, которыми вы владеете. Это покажет ваш профессионализм и готовность к выполнению конкретных задач.

  2. Будьте честными. Не указывайте компетенции, которыми не владеете, только потому что они есть в вакансии. Это может стать причиной недопонимания на собеседовании и оставит негативное впечатление о вас.

  3. Структурируйте информацию. Резюме легче читать, когда информация структурирована. Следуйте шаблону: год, должность, компания, описание.

  4. Укажите достижения. Не просто перечисляйте обязанности на предыдущих местах работы, но делайте акцент на конкретных достижениях. Это могут быть успешные проекты, выполненные KPI или другие важные показатели. Такой подход демонстрирует ваш опыт и подчеркивает, чем вы можете быть полезны потенциальному работодателю.

  5. Сопроводительное письмо — ваш шанс. Если у вас есть возможность добавить сопроводительное письмо, используйте ее. Это шанс дополнительно рассказать о себе и подчеркнуть свою заинтересованность в вакансии и понимание потребностей работодателя.

Презентуем себя на собеседовании

На успешное прохождение собеседования влияет множество факторов, и ключевой из них — тщательная подготовка. Прежде всего, рекомендуется изучить информацию о компании: ознакомьтесь с сайтом компании, разберитесь в миссии и ценностях организации. Это покажет рекрутеру вашу заинтересованность и понимание корпоративной культуры.

Рекрутеры обычно интересуются, какой вклад вы можете внести в развитие компании, вашим видением карьерного роста и значимыми профессиональными достижениями. Ответы на эти и другие вопросы стоит подготовить заранее. Не менее важно знать, какие вопросы задавать работодателю. Они могут касаться, например,корпоративной культуры, возможностей для развития и методов оценки эффективности.

Кроме того, следует учесть личные аспекты встречи: узнайте у рекрутера заранее о дресс-коде, уточните список необходимых документов. Возможно, потребуется ноутбук для тестового задания или портфолио. Спланируйте своё время: рассчитайте маршрут, чтобы прибыть вовремя, и хорошо отдохните накануне встречи. Эти простые шаги помогут чувствовать себя бодрым и не переживать из-за мелочей.

Смотрите на собеседование как на возможность показать свои лучшие качества и узнать больше о потенциальном месте работы. Рекрутер, безусловно, это заметит и оценит.

Как подготовиться к личным собеседованиям разных типов

  1. Структурированные собеседования унифицируют кандидатов. Для каждого готовятся одинаковые вопросы. Оценка ответов происходит по заранее определенным критериям. Для подготовки изучите возможные вопросы конкретной компании и подготовьте на них четкие ответы.

  2. Кейс-интервью дает возможность оценить логическое мышление кандидата. В ходе такого собеседования рассматривается рабочая ситуация. Задача кандидата — найти решение и показать свой аналитический подход. Практикуйтесь на стандартных бизнес-кейсах и анализируйте свои решения.

  3. Проективные собеседования позволяют углубиться в психологический аспект. Кандидаты получают задачи и вопросы, раскрывающие их скрытые характеристики. Это может быть рисунок, ассоциации или даже ролевые игры. Попробуйте различные творческие задания заранее, чтобы научиться выражать свои мысли ясно и кратко.

  4. Поведенческие интервью ориентированы на прошлый опыт. Работодатели стремятся узнать, как человек реагировал на прошлые вызовы, чтобы предсказать его поведение в будущем. Запаситесь примерами из своего опыта, которые лучше всего иллюстрируют ваши навыки и достижения.

  5. Стрессовые интервью созданы для того, чтобы оценить реакцию кандидата на напряженные ситуации. Рекрутеры специально создают неприятные моменты, проверяя способность кандидата справляться со стрессом. Тренируйтесь сохранять спокойствие и концентрацию в неожиданных ситуациях.

На собеседовании важно активно проявлять интерес к компании и вакансии. Задавайте вопросы: о корпоративных ценностях, конкретных обязанностях и ожидаемых результатах. Такое общение не тест, а диалог между вами и работодателем. Чем больше вы спрашиваете, тем яснее ваша заинтересованность в позиции.

Подготовка качественного резюме и умение проходить собеседование — ключевые этапы на пути к желаемой вакансии. Не забывайте акцентировать внимание на своих достижениях и профессиональных навыках. И помните, что уверенное и открытое общение с работодателем только укрепляет ваши позиции.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .

    Авито присоединился к Кодексу этики искусственного интеллекта

    Кодекс разработан и совершенствуется на площадке Альянса в сфере ИИ совместно с представителями академического сообщества.

    11

    «Почта Банк» запускает переводы в Южную Корею

    Клиенты могут совершать платежи в рублях, конвертация происходит по курсу банка-эмитента получателя.

    13

    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды

    ЦБ России обеспокоен уязвимостями в CMS Bitrix

    ЦБ отметил всплеск использования уязвимости в системе управления сайтами CMS Bitrix, популярной у средних и небольших банков, а также их подрядчиков.

    20
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Проблемы с МЧД при сдаче отчета в другом регионе: поиск решения

    Столкнулась с отказом налоговой в другом регионе из-за якобы отсутствующей МЧД, несмотря на её подтверждение в системах Контур, Астрал и 1С. ИФНС не предоставила решения, оставив вопрос на откуп региональной налоговой. Как поступить в этой ситуации?

    8

    Календарь вебинаров

    24
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Логотип IT_and_Insurtech
    IT_and_Insurtech
    Поиск работы бухгалтеров

    Время собирать камни: как написать правильное резюме и пройти собеседование

    Осень — не только время листопадов и уютных вечеров, но и высокий сезон для поиска работы. HR-эксперт СберНПФ Наталия Гончарова дает советы о том, что написать в резюме, как подготовиться к интервью и получить работу мечты.

    Время собирать камни: как написать правильное резюме и пройти собеседование
    19
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Изменения в заполнении платежек: новые правила проверки банками

    Коллеги, важное обновление: с 28 ноября банки изменили правила проверки платежных поручений. Теперь в графе КПП плательщика нужно указывать 0, иначе платежи могут быть остановлены. Давайте разберемся в деталях этих изменений!

    14

    Мини-курсы

    262
    Короткие видео на самые актуальные темы
    Бухгалтеры

    Предприниматели стали обращаться к финансовым тарологам за советами

    В Трибуне обсуждают новую тенденцию — бизнес-перспективы теперь смотрят по картам. Такие экстраординарным методом определять будущее не гнушаются даже известные банки.

    106
    Банки

    В ГД предложили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов

    Депутат Нина Останина обратилась к Эльвире Набиуллиной с предложением ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов для предотвращения мошеннических действий, когда людям обманным образом внушают взять кредит.

    1
    132

    Разборы законов

    1 054
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Трудовые отношения

    За что сотрудника могут отстранить от работы

    Работодатель имеет право отстранить от работы сотрудника в опьянении, по медицинским показаниям, а также если работник не прошел проверку знаний по охране труда.

    96
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    5 ситуаций, когда текст лучше заменить иллюстрацией

    Привет! Я Павел Молянов — руководитель агентства контент-маркетинга «Сделаем». Сегодня поговорим про иллюстрации.

    5 ситуаций, когда текст лучше заменить иллюстрацией
    54
    Экономика России

    Топ-10 самых убыточных компаний в по итогам прошлого года

    Forbes назвал самые убыточные российские компании в 2022 году. Их суммарный убыток составил почти 1,1 трлн руб. Посмотрев список вы сильно удивитесь.

    203
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    У ИП 5 патентов по Московской области. Куда сдавать уведомление об уменьшении патента?

    Добрый вечер! У ИП 5 патентов по Московской области. Куда сдавать уведомление об уменьшении патента? Заранее благодарна.

    1
    72

    Записи вебинаров

    688
    Новые видео от экспертов каждый день
    Самозанятые

    Как иностранцу стать самозанятым в России

    Самозанятыми могут стать не только граждане России, но и граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

    117
    Бесплатно с ПСН

    Потеряно право на патент: какую отчетность и за какой период сдавать. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какую отчетность и за какой период сдавать при потере права на патент.

    Потеряно право на патент: какую отчетность и за какой период сдавать. Мини-курс
    67

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Управление персоналом

    8 частых ошибок руководителя в общении с подчиненным

    Есть несколько моментов, которые важно учитывать, выстраивая общение с подчиненными. Именно они предопределяют эффективность коммуникаций между руководителем и сотрудниками. Однако многие управленцы пренебрегают этими правилами и часто допускают ошибки, которые серьезно снижают мотивацию и лояльность персонала. Об этих ошибках и пойдет речь в статье.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    121
    Подотчет, командировки

    Повышенные суточные для командировок в Херсонскую область освобождены от НДФЛ

    Суточные в командировке не облагаются НДФЛ в пределах лимита. Для командировок в новые регионы этот лимит – повышенный.

    81

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Кому-нибудь уже приходило запрос из военкомата о предоставлении информации о перечне автомобилей?

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кому-нибудь уже приходило письмо из военкомата с запросом о предоставлении информации о перечне автомобилей? У нас есть не много автомобилей, они легковые и под перечень авто, которые необходимо передать государству в случае объявления военного положения не подходят.

    45
    Проверки

    Бизнес сэкономил 200 млрд рублей благодаря мораторию на проверки

    Предпринимателям удалось сэкономить на выплате штрафов порядка 200 млрд рублей. Мораторий на проверки не привел к росту нарушений со стороны бизнеса.

    1
    73

    Курсы повышения
    квалификации

    19     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Расчеты с работниками

    Какие выплаты включать в расчет среднего заработка в 2024 году, а какие — нет

    Средний заработок применяется при расчете отпускных, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, командировочных, выходных пособий, оплаты дня медосмотра и т.п.

    Иллюстрация: ededchechine/freepik
    51
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Дарение

    Это не то, что вы хотели или как так получилось. Про дарение имущества

    В праве, простите за тавтологию, есть правило: все написанное, толкуется буквально. Что написал, то и получил.

    Это не то, что вы хотели или как так получилось. Про дарение имущества
    39

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме