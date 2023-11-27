Время собирать камни: как написать правильное резюме и пройти собеседование

Осень — не только время листопадов и уютных вечеров, но и высокий сезон для поиска работы. HR-эксперт СберНПФ Наталия Гончарова дает советы о том, что написать в резюме, как подготовиться к интервью и получить работу мечты.

Пишем о себе

Составляя резюме, помните о цели этого документа: показать себя с лучшей стороны и заинтересовать потенциального работодателя. Отразите сильные стороны, опыт и достижения, и тогда ваше резюме будет действительно эффективным.

Укажите свои компетенции. В резюме обязательно следует отразить те компетенции, которыми вы владеете. Это покажет ваш профессионализм и готовность к выполнению конкретных задач. Будьте честными. Не указывайте компетенции, которыми не владеете, только потому что они есть в вакансии. Это может стать причиной недопонимания на собеседовании и оставит негативное впечатление о вас. Структурируйте информацию. Резюме легче читать, когда информация структурирована. Следуйте шаблону: год, должность, компания, описание. Укажите достижения. Не просто перечисляйте обязанности на предыдущих местах работы, но делайте акцент на конкретных достижениях. Это могут быть успешные проекты, выполненные KPI или другие важные показатели. Такой подход демонстрирует ваш опыт и подчеркивает, чем вы можете быть полезны потенциальному работодателю. Сопроводительное письмо — ваш шанс. Если у вас есть возможность добавить сопроводительное письмо, используйте ее. Это шанс дополнительно рассказать о себе и подчеркнуть свою заинтересованность в вакансии и понимание потребностей работодателя.

Презентуем себя на собеседовании

На успешное прохождение собеседования влияет множество факторов, и ключевой из них — тщательная подготовка. Прежде всего, рекомендуется изучить информацию о компании: ознакомьтесь с сайтом компании, разберитесь в миссии и ценностях организации. Это покажет рекрутеру вашу заинтересованность и понимание корпоративной культуры.

Рекрутеры обычно интересуются, какой вклад вы можете внести в развитие компании, вашим видением карьерного роста и значимыми профессиональными достижениями. Ответы на эти и другие вопросы стоит подготовить заранее. Не менее важно знать, какие вопросы задавать работодателю. Они могут касаться, например,корпоративной культуры, возможностей для развития и методов оценки эффективности.

Кроме того, следует учесть личные аспекты встречи: узнайте у рекрутера заранее о дресс-коде, уточните список необходимых документов. Возможно, потребуется ноутбук для тестового задания или портфолио. Спланируйте своё время: рассчитайте маршрут, чтобы прибыть вовремя, и хорошо отдохните накануне встречи. Эти простые шаги помогут чувствовать себя бодрым и не переживать из-за мелочей.

Смотрите на собеседование как на возможность показать свои лучшие качества и узнать больше о потенциальном месте работы. Рекрутер, безусловно, это заметит и оценит.

Как подготовиться к личным собеседованиям разных типов

Структурированные собеседования унифицируют кандидатов. Для каждого готовятся одинаковые вопросы. Оценка ответов происходит по заранее определенным критериям. Для подготовки изучите возможные вопросы конкретной компании и подготовьте на них четкие ответы. Кейс-интервью дает возможность оценить логическое мышление кандидата. В ходе такого собеседования рассматривается рабочая ситуация. Задача кандидата — найти решение и показать свой аналитический подход. Практикуйтесь на стандартных бизнес-кейсах и анализируйте свои решения. Проективные собеседования позволяют углубиться в психологический аспект. Кандидаты получают задачи и вопросы, раскрывающие их скрытые характеристики. Это может быть рисунок, ассоциации или даже ролевые игры. Попробуйте различные творческие задания заранее, чтобы научиться выражать свои мысли ясно и кратко. Поведенческие интервью ориентированы на прошлый опыт. Работодатели стремятся узнать, как человек реагировал на прошлые вызовы, чтобы предсказать его поведение в будущем. Запаситесь примерами из своего опыта, которые лучше всего иллюстрируют ваши навыки и достижения. Стрессовые интервью созданы для того, чтобы оценить реакцию кандидата на напряженные ситуации. Рекрутеры специально создают неприятные моменты, проверяя способность кандидата справляться со стрессом. Тренируйтесь сохранять спокойствие и концентрацию в неожиданных ситуациях.

На собеседовании важно активно проявлять интерес к компании и вакансии. Задавайте вопросы: о корпоративных ценностях, конкретных обязанностях и ожидаемых результатах. Такое общение не тест, а диалог между вами и работодателем. Чем больше вы спрашиваете, тем яснее ваша заинтересованность в позиции.

Подготовка качественного резюме и умение проходить собеседование — ключевые этапы на пути к желаемой вакансии. Не забывайте акцентировать внимание на своих достижениях и профессиональных навыках. И помните, что уверенное и открытое общение с работодателем только укрепляет ваши позиции.