Более 40% малых и средних предпринимателей внедрили ИТ-технологии в бизнесе в 2023. Нейросети стали лидерами

К такому выводу пришли специалисты продукта «Прогноз спроса» Platforma и аналитики финансового маркетплейса Сравни, опросив российских малых и средних предпринимателей.

Российский бизнес начал переходить на более современный ИТ-инструментарий и отказываться от устаревшего. По данным исследования лишь шестая часть (15%) российских компаний МСБ не обновляли ИТ-инфраструктуру в 2023 году. Чаще всего руководители отказывались от старых версий коммерческого ПО (19%), устаревших систем видеоконференций (18%), а также от устаревших методов и технологий digital-маркетинга (17%). Интересно, что 13% компаний отказались в 2023 от использования технологий ИИ.

Шестая часть компаний (15%) подключила в минувшем году новые CRM-системы, а десятая часть — интернет вещей. Половина (45%) компаний при этом отметили, что внедренные в 2023 году технологии — отечественные. По мнению большинства опрошенных предпринимателей (73%), функционал и работоспособность отечественных сервисов не уступают зарубежным.

Также МСБ начал более активно внедрять технологии Big Data. Почти половина (44%) опрошенных компаний использует инструменты анализа больших данных для оптимизации бизнес-процессов, а 16% планируют внедрить их в ближайшем будущем. Наиболее распространенный сценарий применения инструментов Big Data – снижение финансовых рисков за счет аналитики (23%). 22% использовали большие данные для прогнозирования спроса и увеличения объема продаж. 18% с помощью big data смогли оптимизировать логистические процессы. При этом треть компаний (32%) высоко оценили эффективность от использования инструментов для работы с большими данными.

Самыми эффективными технологичными решениями, внедренными российским бизнесом в 2023 году, оказались машинное обучение и нейросети (19%), новые версии CRM-систем (15%), а также системы управления клиентским опытом (CX) (14%). Среди прочих предприниматели отметили инновационные облачные сервисы и интернет вещей (IoT) — по 14%.

Руководители компаний также рассказали о бюджетах, заложенных на внедрение и поддержку технологий в 2023 году. 23% выделяли до 10% от общего бюджета на год, 17% — до 20%, шестая часть — до 30%, а 11% — более 30%. При этом 22% компаний бюджет на технологии не закладывали.

«Конъюнктура рынка постоянно меняется, 2023 год не стал исключением, поэтому компании большинства отраслей продолжили обновлять свою ИТ-инфраструктуру, чтобы соответствовать всем требованиям на рынке и оставаться конкурентоспособными. Чаще всего это делали ИТ-компании (80%), сфера финансовых услуг (72%), кафе с ресторанами (39%) и сфера здравоохранения и медицинских услуг (32%). Кроме того, большинство компаний стали активно переходить на отечественные технологичные решения, а инструментами больших данных пользуется уже почти половина отечественного малого и среднего бизнеса. Мы ожидаем, что компании из остальных сфер в ближайшем будущем последуют за новаторами и станут активнее внедрять новые ИТ-инструменты», — отмечает аналитик продукта «Прогноз спроса» Platforma Елена Титова.

«Расширение или модернизация бизнеса требует современного оборудования. Для компаний малого бизнеса это затратная статья расходов, поскольку для приобретения необходимо выводить из оборота крупные денежные суммы. В последнее время мы отмечаем, что помимо традиционных кредитов представители МСБ стали обращаться к лизингу, что является хорошей альтернативой кредитованию. Чаще всего в лизинг приобретают автотранспорт и промышленное оборудование. По нашим данным, средняя выданная сумма по лизингу в прошлом году составила 8,2 млн рублей», — рассказал руководитель направления услуг для бизнеса финансового маркетплейса Сравни Равшан Хадыров.



По данным финансового маркетплейса, в 2023 году малый и средний бизнес активно рос благодаря существенному повышению обеспеченности кредитами. К началу 2023 года портфель кредитов МСБ достиг рекордных 9,6 трлн руб. Представители МСБ в 2023 году запросили через Сравни кредиты на общую сумму в 345 млрд рублей. В среднем в 2023 году компании запрашивали в кредит 9,8 млн рублей. Наиболее активно кредитами для бизнеса интересовались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.



Чаще всего кредиты для бизнеса запрашивали представители МСБ из сферы торговли — на них пришлось 42% заявок. На втором месте — строительство (27%), далее идут сферы услуг, транспорта (по 10%) и общественного питания (5%). В топ-10 по числу заявок на кредит также вошли интернет-торговля (4%) и сельское хозяйство (3%).