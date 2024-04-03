IT_and_Insurtech
Общество

Большинство российских основателей компаний хотят видеть в своем окружении иностранных предпринимателей

Но поддерживать отношения со своими контактами готов лишь каждый второй.
38 20

Большинство (62%) владельцев компаний уверены, что окружение играет ключевую роль в достижении успеха предпринимателями, свидетельствуют данные опроса, проведенного бизнес-клубом «Атланты». 

Сегодня каждый третий из них целенаправленно работает над тем, чтоб сформировать вокруг себя «правильный» уровень контактов. Половина опрошенных предпринимателей (49%) в это вкладывают наличие в своем окружении потенциальных инвесторов, партнеров и людей, готовых профинансировать в их бизнес. И только каждый пятый готов инвестировать свое рабочее время в общение с другими ради поиска друзей (21%).

Инвестировать в социальный капитал владельцы компаний готовы ради повышения своего статуса и привлечения клиентов (20% и 18%), еще примерно столько же это делают ради развития своего бизнеса. Интересно, что только небольшая часть предпринимателей отметила, что для них важна возможность получить поддержку в сложный период и расширить кругозор благодаря общению с интересными людьми (14% и 10%).

Большинство опрошенных (65%) рассказали, что хотят видеть в своем окружении иностранных предпринимателей. Наиболее интересны российским бизнесменам сейчас коллеги из из СНГ (25%), стран Азии (18%) и Европы (9%).

Примечательно, что при этом прилагать усилия для поддержания отношений со своими контактами готов лишь каждый второй предприниматель. 

Чаще всего (34%) предприниматели знакомятся с новыми людьми в неформальной обстановке, каждый пятый — на деловых мероприятиях; 15% расширяют круг контактов через социальные сети, а каждый десятый — в бизнес-клубах.

Комментарии

4
  • e.svetlickaya

    Примечательно, что при этом прилагать усилия для поддержания отношений со своими контактами готов лишь каждый второй предприниматель

    К сожалению очень типичное нарушение причинно-следственных связей. Почему-то окружение должно само сформироваться, независимо от человека

  • Артём Анащенко
    Юрист

    Большинство из моих клиентов-предпринимателей не ходят по "деловым" мероприятиям и бизнес-клубам, а курсируют по кругу Производство-Офис-Китай (к поставщикам)-Производство.

    Встретить вне работы их можно на охоте, рыбалке или спортивной тренировке

    • e.svetlickaya

      для поддержания деловых связей не обязательно ходить на мероприятия, можно придумать и другие варианты взаимодействия

  • Светлана
    Бухгалтер

    "Чаще всего (34%) предприниматели знакомятся с новыми людьми в неформальной обстановке" - факт. Генеральный частенько генерит новые проекты с новыми людьми после очередной рыбалки, прыжков с парашютом и прочих досуговых мероприятий, где обрастает деловыми связями.

Экономика России

Власти: рост промышленного производства превзошел самые смелые прогнозы

В рамках ежегодного отчета правительства в Госдуме 3 апреля Мишустин доложил о росте и показателях промышленного производства в России.

4

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Проверки

✌ К 2025 году проверки заменят на профилактические мероприятия, но не для всех. Эксперт: это полностью отвечает новым технологиям

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года, в том числе по контрольно-надзорной деятельности проверяющих из госорганов.

2
195
Уведомление по ЕНП

ЕНП-уведомление с ошибками не пройдет на ЕНС + опрос

Для уведомлений по ЕНП утвердили контрольные соотношения, которые начнут действовать с 2025 года. Пока же применяются аналогичные КС, но не по приказу ФНС, а по письму.

20

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
МИР

Белоруссия и Таджикистан тоже могут прекратить прием карт «Мир»

Карты «Мир» после Киргизии могут прекратить обслуживать Таджикистан и Белоруссия.

67
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Мы выяснили, чему хотят учиться бухгалтеры.😲Результаты удивляют!

Вы знаете, какие навыки хотят получить бухгалтеры? Гарантируем, вы удивитесь. Мы в шоке, честно! Поэтому решили сделать контрольный опрос.

Мы выяснили, чему хотят учиться бухгалтеры.😲Результаты удивляют!
4
87
Экономика России

Правительство доложило о рекордном росте ВВП и главном вызове экономике

3 апреля в Госдуме прошел ежегодный отчет правительства. Мишустин рассказал об итогах работы в 2023 году и основных экономических показателях России.

43

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Декларация по налогу на прибыль

🔭 ФНС ищет подозрительных контрагентов в декларации по налогу на прибыль

Бухгалтеры уже привыкли к тому, что в декларации по НДС налоговики ищут разрывы, плохих контрагентов и высылают требование об уточнении. Но подобные требования идут и по декларации по налогу на прибыль, хотя там никаких списков контрагентов нет.

2
108
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

❓Что выбрать: переподготовку, повышение квалификации или онлайн-курсы? Разберемся, что подойдет именно вам

Мы сделали разбор по нашим основным обучающим продуктам. Объясним, чем курсы повышения квалификации или переподготовки отличаются от онлайн-курсов. Из поста вы поймете, какое обучение подходит именно вам. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
49
519
Ведение бизнеса

Мишустин высказался о запрете российскому бизнесу работать за рубежом и выводе капиталов

Заявление о российском бизнесе за границей премьер-министр России Михаил Мишустин сделал 3 апреля, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.

87
IT_and_Insurtech
Общество

Большинство российских основателей компаний хотят видеть в своем окружении иностранных предпринимателей

Но поддерживать отношения со своими контактами готов лишь каждый второй.

4
38
Таможенное право

Грузы станут быстрее пропускать через границу

В законодательстве установят типовое время досмотра грузового транспорта при пропуске через государственную границу России.

39

С 3 апреля начали действовать ограничения на сдачу квартир в аренду

Вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые защищают интересы соседей при аренде квартир и иных жилых помещений, в том числе посуточно.

8
363

Разборы законов

1 233
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Александр Андрианов
НДС

Лизингодателям следует применять общий порядок исчисления и уплаты НДС

Вправе ли лизинговые компании при передаче в собственность лизингополучателя транспортного средства по окончании срока действия договора лизинга исчислять налоговую базу по НДС с разницы, руководствуясь пунктом 5.2 статьи 154 НК, если приобретенное транспортное средство через цепочку дилеров было зарегистрировано на физическое лицо?

Лизингодателям следует применять общий порядок исчисления и уплаты НДС
29
Кредитование

Цифра дня. Про закредитованность населения

Число россиян с кредитами на 1 января 2024 года достигло 50 млн человек.

Цифра дня. Про закредитованность населения
6
62
ЕНП (единый налоговый платеж)

До 5 апреля надо уплатить НДФЛ. Опрос про платежку

Не забудьте сегодня сдать уведомление на ЕНП по НДФЛ, а послезавтра уплатить налог из него.

69
МКПЦН-Консультант
Ведение управленческого учета

Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в государственном учреждении

В своей деятельности бухгалтер учреждения постоянно сталкивается с необходимостью реализации требований законодательства.

Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в государственном учреждении
38
Кредитование

В законе пропишут право малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы

Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут периодически обращаться к банку или иному кредитору за кредитными каникулами.

1
48
Экономика России

Набиуллина дала прогноз по ключевой ставке: как оно будет

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что при базовом сценарии снижение ключевой ставки возможно во второй половине 2024 года.

1
176

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Дробление бизнеса

➗ Известны первые параметры налоговой амнистии при дроблении бизнеса. Эксперт: ИФНС начнут выявлять схемы с утроенной силой

Путин перечислил основные исключения для тех, кто занимался дроблением бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов, страховых взносов.

1
342

Интересные материалы

Fusion POS
Автоматизация учета

Как открыть кофейню

Рассказываем, как открыть свою кофейню, с какими подводными камнями сталкиваются начинающие предприниматели и какие шаги нужно предпринять, прежде чем получить первую прибыль. 

Как открыть кофейню
1
91