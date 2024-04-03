Большинство российских основателей компаний хотят видеть в своем окружении иностранных предпринимателей

Но поддерживать отношения со своими контактами готов лишь каждый второй.

Большинство (62%) владельцев компаний уверены, что окружение играет ключевую роль в достижении успеха предпринимателями, свидетельствуют данные опроса, проведенного бизнес-клубом «Атланты».

Сегодня каждый третий из них целенаправленно работает над тем, чтоб сформировать вокруг себя «правильный» уровень контактов. Половина опрошенных предпринимателей (49%) в это вкладывают наличие в своем окружении потенциальных инвесторов, партнеров и людей, готовых профинансировать в их бизнес. И только каждый пятый готов инвестировать свое рабочее время в общение с другими ради поиска друзей (21%).

Инвестировать в социальный капитал владельцы компаний готовы ради повышения своего статуса и привлечения клиентов (20% и 18%), еще примерно столько же это делают ради развития своего бизнеса. Интересно, что только небольшая часть предпринимателей отметила, что для них важна возможность получить поддержку в сложный период и расширить кругозор благодаря общению с интересными людьми (14% и 10%).

Большинство опрошенных (65%) рассказали, что хотят видеть в своем окружении иностранных предпринимателей. Наиболее интересны российским бизнесменам сейчас коллеги из из СНГ (25%), стран Азии (18%) и Европы (9%).

Примечательно, что при этом прилагать усилия для поддержания отношений со своими контактами готов лишь каждый второй предприниматель.

Чаще всего (34%) предприниматели знакомятся с новыми людьми в неформальной обстановке, каждый пятый — на деловых мероприятиях; 15% расширяют круг контактов через социальные сети, а каждый десятый — в бизнес-клубах.