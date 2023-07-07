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Юлия Тулинова
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Стоит ли готовить заранее все документы для онлайн-бизнеса, ведь штрафа может и не быть…

Вопрос, вынесенный в заголовок статьи, буквально «боль» обслуживающих бизнес юристов. Клиенты задают его всегда! Что влияет на ответ на данный вопрос, и почему ответ на него «Да» читайте далее.
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Стоит ли готовить заранее все документы для онлайн-бизнеса, ведь штрафа может и не быть…
Изображение от freepik.com

Вопрос «стоит ли готовить заранее все документы для онлайн-бизнеса, ведь штрафа может и не быть» аналогичен вопросам в любой деятельности из разряда «стоит ли что-то делать, если риск может и не реализоваться».

Есть у нашего многонационального народа характерная черта, которая закрепилась в пословице «Пока жареный петух не клюнет, мужик не перекрестится».

Поэтому каждый для себя отвечает на такой вопрос, исходя из своего опыта, готовности рисковать, нервничать, тратить деньги и время на разруливание последствий.

Для меня, а также уже имеющих опыт ведения собственного бизнеса клиентов ответ очевиден — «Да, стоит»! Ведь только с опытом приходит понимание того, что, в каком объеме и когда делать в любой сфере деятельности.

Сравним величины

Штраф — это величина вероятностная, а за документы деньги нужно отдать здесь и сейчас. Давайте сравним величины.

Штраф, как и любая мера ответственности, несет превентивную функцию. Он должен быть невыгоден, чтобы стимулировать правомерное поведение.

Любой штраф, как правило, превышает, даже в несколько раз, стоимость разработки того или иного документа.

Например: штраф за отсутствие Согласия на обработку персональных данных для ИП - от 20 до 40 тыс. руб., для ЮЛ — от 30 до 150 тыс. руб. При этом стоимость разработки данного документа — 3 тыс. руб.

Еще пример: штраф за отсутствие Политики обработки персональных данных для ИП — от 10 до 20, для ЮЛ — от 30 до 60 тыс. руб. А стоимость ее разработки — 12 тыс. руб.

Вывод: выгоднее заплатить за подготовку документов и по этому поводу «спать спокойно»!

«Все документы»

Еще один момент, который стоит обсудить, это что означает «все документы». Друзья, а комплект необходимых документов зависит от факторов, характеризующих ваш онлайн-бизнес, в том числе:

  • вида деятельности,

  • формы организации бизнеса,

  • формы оформления отношений внутри команды,

  • формы выражения и оформления онлайн-проекта во вне.

Например:

  • для регистрации создания ООО нужен устав;

  • для заключения сделок с клиентами на сумму свыше 10 тыс. руб. всегда требуется письменная форма сделки - договор;

  • если вы берете кого-то в штат, вам нужны трудовой договор, должностная инструкция и правила внутреннего трудового распорядка;

  • передача исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности оформляется, как правило, лицензионным договором;

  • если на сайте/странице соцсети вы собираете контактные данные подписчиков, то нужно согласие на обработку персональных данных и политика в отношении обработки персональных данных, размещенные на том же сайте/странице и т.д.

Вывод: «все документы» — это не неизвестная объемная величина, а набор документов, зависящий от специфики вашего онлайн-бизнеса.

Причины

В заключение хочу обратить ваше внимание на несколько моментов, прямо говорящих о наличии высокой вероятности выявления нарушений в онлайн-бизнесе:

  • наше государство семимильными шагами оцифровывает все стороны нашей жизни, а также свою деятельность. Очень активно им используются межведомственное взаимодействие и рисковый подход;

  • онлайн-бизнес потому и называется, что он в онлайне, и чем больше он масштабируется, тем более растет вероятность повстречать его на просторах интернета, в соцсетях и в рекламе;

  • все привыкли пользоваться банковскими картами, переводами по номеру телефона и другими, в том числе нефинансовыми, онлайн-сервисами.

Друзья, поверьте, когда бизнес будет расти, ваша голова будет болеть только о нем, про документы вы не вспомните, пока «жареный петух не клюнет». А последствия штрафами госорганов могут и не ограничиться, особенно, если «обидите» потребителя!

Вывод: набордокументов для онлайн-бизнеса стоит готовить заранее!

Юлия Тулинова, юрист по защите онлайн-проектов.

Юлия Тулинова

Юлия Тулинова

Руководитель в Самозанятая

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Юлия Тулинова
    Юлия Тулинова
    Согласие на обработку персональных данных

    Стоит ли готовить заранее все документы для онлайн-бизнеса, ведь штрафа может и не быть…

    Вопрос, вынесенный в заголовок статьи, буквально «боль» обслуживающих бизнес юристов. Клиенты задают его всегда! Что влияет на ответ на данный вопрос, и почему ответ на него «Да» читайте далее.

    Стоит ли готовить заранее все документы для онлайн-бизнеса, ведь штрафа может и не быть…
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