Можно ли использовать Google диск для хранения персональных данных?

Можно ли использовать Google диск для хранения персональных данных? Будет ли это трансграничной передачей данных? И если ответ на второй вопрос — это однозначное «ДА». То ответ на первый вопрос не столь очевиден, как кажется.