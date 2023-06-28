Про алименты и другие взыскания на заработную плату. Разбираемся в нюансах

В организацию поступил исполнительный лист о взыскании алиментов. Размер удержания из заработной платы исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов. Значит ли это, что только начисления с налогом подлежат учету для взысканий. Разбираемся в нюансах.

При исполнении поступивших в организацию исполнительных документов о взысканиях на заработную плату, руководствуемся законом

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а для алиментов дополнительно Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908 «О перечне видов заработной платы, из которых производится удержание алиментов» (взамен Постановления № 841). Взыскания производятся после удержания налогов (ч. 1 ст. 99 ФЗ № 229, п. 4 Постановления №1908). Но значит ли это, что только выплаты с обложением НДФЛ учитываются при расчете алиментов. И все ли выплаты подлежат учету при взысканиях.

На практике зачастую судебные приставы для расчета задолженности по алиментам запрашивают справку 2-НДФЛ и рассчитывают долг из общей суммы начисления. При этом не все доходы из справки подлежат включению в базу для наложения взыскания. Так, например, в справку попадают материальные помощи, которые платят работодатели своим работникам. Но не с любой матпомощи производятся взыскания.

Полный перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, содержатся в статье 101ФЗ № 229.

Пример В справке 2-НДФЛ отражается материальная помощь работнику в связи с бракосочетанием с кодом доходов 2760, с этим же кодом могут быть и другие матпомощи работодателя, но именно выплата на бракосочетание не подлежит обращению взыскания по исполнительным документам. Сверхнормативные суточные за дни командировок только с 2021 года выделены в отдельный код дохода 2015 в 2-НДФЛ, а ранее отражались в иных доходах с кодом 4800, где собирали все, не имевшее отдельного кода, и приставами могли учитываться для взысканий.

При этом есть и обратная ситуация — виды начислений, полностью или частично освобождаемые от НДФЛ, не имеющие кодов доходов и вычетов, не попадают в справку о доходах физических лиц. Но отсутствие налогообложения еще не значит исключение из базы для обращения взысканий.

Справка. Доходы, освобождаемые от налогообложения, не подлежат отражению в справке 2-НДФЛ — Письма Минфина от 2 апреля 2019 г. № 03-04-05/22860 , от 18 апреля 2012 г. № 03-04-06/8-118.

К таким доходам относятся, например, суммы компенсаций работодателями процентов по ипотеке. Дотации в виде возмещения затрат на уплату процентов по ипотечному кредиту в перечне Постановления № 1908 не содержатся, следовательно, удержание должно производиться.Учитывая, что данная выплата не подлежит обложению НДФЛ (п. 40 ст. 217 НК), удержание по исполнительному документу необходимо произвести с полной суммы компенсации.

Аналогичный подход к выплатам выходных пособий при увольнении — по соглашению сторон, по сокращению, при выходе на пенсию, иные, предусмотренные внутренними положениями организаций. Одни выплаты освобождены от НДФЛ в трехкратном размере среднемесячного заработка (для севера — 6-кратный), другие — в полных суммах. При этом выплаты отсутствуют в перечне исключений для взысканий (ст. 101 ФЗ №229). Следовательно, удержание по исполнительным документам производится с полных сумм начислений.