Персонифицированные сведения заполнены без ИНН работника: вопросы налоговой и действия бухгалтера

Отчеты по страховым взносам с персональными данными работников содержат ИНН и СНИЛС, при этом у работодателя не всегда есть ИНН. Налоговая требует внести исправления в отчет Персонифицированные сведения по сотрудникам без ИНН. Обязателен ли ИНН физлиц в отчетности и что делать бухгалтеру.

По отчету Персонифицированные сведения получено уведомление об уточнении налоговой декларации в связи с несоответствием сведений по физическим лицам в отчете и имеющимися в налоговом органе, с требованием в течение 5 дней внести корректировки или предоставить пояснения. К уведомлению приложен список физлиц с незаполненным полем ИНН, при этом отчеты и ранее направлялись без данного реквизита, т.к. сотрудники не предоставили свидетельства ИНН при трудоустройстве.

Физическое лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю перечень документов, предусмотренных ст. 65 ТК, который не содержит ИНН. При этом работодателю запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

Если сотрудник добровольно не сообщает свидетельство ИНН, можно самостоятельно получить сведения о своих работниках на сайте nalog.ru. Для компаний с большим штатом это достаточно трудоемко, поэтому мы подготовили шаблон пояснений на подобные требования налоговиков.

Отсутствие сведений об ИНН физических лиц не является нарушением требований действующего законодательства.

Физические лица по списку не предоставили свидетельство ИНН при трудоустройстве. При этом лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю перечень документов, предусмотренных ст. 65 ТК, который не содержит ИНН. Работодателю запрещается требовать иные документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

Исходя из п. 3.4 Приложения № 4 Порядка заполнения формы персонифицированных сведений, данные об ИНН физического лица заполняются при наличии, т.е. не являются обязательным реквизитом формы отчетности. В таблице 4.9 Приложения № 6 к Порядку заполнения формы элемент «ИНН» как часть персональных данных физлица прямо помечен признаком обязательности «Н» — «наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать». Таким образом, внесение корректировок не требуется.

Порой несовершенство законодательства доставляет дополнительные хлопоты бухгалтерам, но имея шаблоны ответов под рукой, налоговые требования не застанут врасплох.