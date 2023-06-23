7 факторов долгосрочного инвестирования

На инвестиционном рынке существует несколько правил, которые следует учитывать. Обычно их придерживаются инвесторы всех финансовых рынков. Команда CoinLLions собрала для вас 7 основных факторов, анализируя и учитывая которые, вы сможете уберечь свои средства от неудачных инвестиций, а также научиться находить проекты для долгосрочных вложений.

Новостной фон и ключевые события. Одним из важных аспектов является отслеживание новостей в сфере цифровых валют. Это включает в себя такие события, как листинги на криптобиржах, партнерства с крупными финансовыми институтами, технические обновления проектов и привлечение новых инвестиций. Умение фильтровать информацию и следить за ключевыми новостями поможет вам принимать более обоснованные решения при выборе активов для инвестирования.

Польза проекта. Важно, чтобы актив предоставлял конкретную пользу и оказывал влияние на определенные отрасли уже сегодня. Проект должен предоставлять конкретную ценность и иметь реальное применение в настоящем времени. Например, для платформы DApps важными характеристиками будут скорость сети и эффективность, в то время как для проектов в сфере игр или децентрализованных финансов (DeFi) важно развитие команды проекта и рост пользовательской базы.

Репутация проекта. Следует обращать внимание на репутацию проекта, поскольку скандалы и проблемы могут негативно сказаться на его привлекательности для инвесторов. Неполадки в работе, хакерские атаки и обман клиентов являются признаками мошенничества, и такие проекты лучше избегать.

Возраст проекта. Новые проекты, которые обещают огромные прибыли и высокий процент роста в короткие сроки, могут быть подозрительными. Часто такие проекты используют механизмы искусственного увеличения цены актива. Это может быть формой манипуляции и обмана неопытных инвесторов. Поэтому стоит быть осторожными и не пренебрегать осмотрительностью при инвестировании в молодые активы с небольшой капитализацией.

Ликвидность. У плохих проектов часто отсутствует достаточный пул ликвидности, что может привести к проблемам с продажей активов. Поэтому важно проверять наличие пула ликвидности и оценивать его размер.

Рост и поведение сообщества. Проект, имеющий активное и преданные последователи, может иметь хорошие перспективы. Даже Биткоин был всего лишь кодом до тех пор, пока за ним не стало следовать сообщество.

Готовность к рискам. Любая инвестиция несет риски, но также может принести высокую прибыль в течение года. Важно быть готовым к рискам и определить, какую сумму вы готовы инвестировать и какой уровень риска вам подходит. Также рекомендуется распределить активы в портфеле правильным образом.

При инвестировании на криптовалютном рынке важно иметь понимание о том, сколько денег вы готовы вложить, какие риски вы готовы принять. Формируя свой портфель, важно обеспечить правильное распределение активов.

На 2023 год рекомендуется учесть новые криптовалюты для инвестирования, а также фундаментальные проекты, которые помогут защитить ваши средства. Не забывайте также о Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), и сохраняйте некоторую часть портфеля в стейблкоинах на случай непредвиденных ситуаций и возможностей для покупки монет по более выгодной цене.