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Банкротство юридических лиц

Как предпринимателю заработать на торгах по банкротству

В этой публикации хочу поделиться опытом сопровождения своего клиента в поиске, подборе определенного имущества для реализации.
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Как предпринимателю заработать на торгах по банкротству

Законом о банкротстве предусмотрена процедура реализации имущества должника — банкрота, которая проходит в форме электронных торгов на специализированных электронных площадках.

Искать лоты и участвовать в торгах можно на определенной торговой площадке, через агрегаторы и приложения. А можно воспользоваться сервисом поиска лотов, не выходя из ТенЧата.

Востребованным на рынке активом является специализированное транспортное средство — инкассаторский бронеавтомобиль на платформе фургона.

Приобрести такой фургон можно в торгах по банкротству в пределах 400 тысяч рублей 2010-2015 г.в. при банкротстве кредитных организаций (Банков) или у юридических лиц в торгах по форме публичного предложения.

При этом состояние автомобиля не всегда требует сложных технических манипуляций для нормальной эксплуатации, а цена существенно ниже, по сравнению с объявлениями на Авито, где за аналогичные автомобили просят от 750 т.р.

После приобретения, мой доверитель производит демонтаж листов стали, которой бронируют кузов автомобиля. Проводит техническое обслуживание узлов и агрегатов, при необходимости покрасочные работы для свежести кузова, монтаж боковых стекол и кресел (если целью продать как грузопассажирский) и демонтаж перегородок, встроенных заводом изготовителем.

Финансовые вложения в приведение автомобиля в вид для городской эксплуатации варьируются от 50 до 150 тысяч рублей и на выходе общие вложения, с учетом юридического сопровождения составляют до 500 тыс. руб.

Возникает вопрос для чего нужно и что входит в юридическое сопровождение:

  • проверка лота на правовые риски, например нет ли судебных споров между арбитражным управляющим и кредиторами, должником относительно проведения торгов, оценки лота и по другим существенным вопросам, которые могут повлиять на покупателя;

  • в случае нарушения прав и интересов покупателя при торгах, например необоснованный отказ в допуске на торги, отклонения заявки, отклонение покупателя от признания его победителем, я как юрист взаимодействую с ФАС или судом с целью защиты прав моего доверителя;

  • проверка лота на предмет отсутствия судебных производств, в том числе уголовных, не связанных с банкротным делом;

  • приведение документов на транспортное средство в соответствие с новой категорией (при необходимости).

Одним из таких автомобилей, купленных в феврале 2023 г. и реализованного в апреле текущего года стал Volkswagen (19452-0000010), приобретенный за 350 тыс. руб. у Банка и реализованный как грузовой фургон с заменой цвета кузова (без демонтажа брони) за 850 000 рублей.

Важным аспектом является то, что мой доверитель, не имея юридического образования, самостоятельно обучился участию в электронных торгах, я лишь провожу правовую проверку лотов с целью исключения рисков оспаривания торгов другими участниками и лицами, участвующими в деле по банкротству.

Следовательно, участие на торгах по банкротству в условиях, когда все можно сделать удаленно позволяет предпринимателю открыть новое для себя направление бизнеса с целью получения прибыли.

Safronov_bankrotstvo

Safronov_bankrotstvo

Юрист в самозанятый

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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