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Право

Как заставить должника исполнить судебное решение. 6 эффективных способов

В статье делюсь шестью эффективными способами мотивации должника к возврату долга.
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Получить положительное судебное решение о взыскании с ответчика денежных средств — это 25-30% от успеха всего дела.

Самое сложное реализовать судебное решение на практике, т.е. законными методами заставить должника оплатить деньги по договору поставки или купли-продажи, а если это был заем, то замотивировать вернуть денежные средства.

По общему правилу взыскатель после получения судебного акта, который прошел все этапы обжалований (апелляционное/кассационное) получает в суде исполнительный лист, в котором указано кто и кому должен уплатить присужденные денежные средства.

Исполнительный лист может быть предъявлен либо в Банк, где открыты банковские счета должника если они известны взыскателю.

Либо в службу судебных приставов, которые возбудят исполнительное производство и самостоятельно получат сведения о зарегистрированном имущества должника (движимом и недвижимом), а также об открытых банковских счетах, на которых возможно находятся денежные средства или есть перспективы поступления таких средств.

Однако само возбуждение исполнительного производства редко когда побуждает должника оперативно исполнить судебное решение и погасить задолженность.

По закону об исполнительном производстве у должника есть права, которыми он может активно пользоваться для препятствия взыскателю в получение своего долга.

Чтобы взыскателю оперативнее получить свои деньги можно предпринять следующие действия:

  1. потребовать от пристава обратить взыскание на имущество должника, если оно найдено и находится в свободном обращении и доступе, но, чтобы обратить взыскание на имущество необходимо провести его оценку и организовать торги через Росимущество, что не быстро;

  2. предупредить должника об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, такой метод актуален для должников, не имеющих компетентного защитника и чаще всего такая мера является малоэффективной;

  3. дополнительно взыскать с должника пени или проценты по ст. 395 ГК РФ;

  4. подать заявление на банкротство должника с целью обращения взыскания на его имущество, оспаривание сделок, совершенных за 3 года до банкротства, а если должником является юридическое лицо, то привлечение к субсидиарной ответственности руководителя, главного бухгалтера и учредителя компании;

  5. индексировать присужденные денежные средства на сумму в порядке ст. 208 ГПК или 183 АПК.

  6. подать заявление о взыскании понесенных судебных расходов по всем судебным процессам.

И желательно использовать все 5 мер в совокупности, чтобы должник был мотивирован на исполнение судебного решения.

Safronov_bankrotstvo

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Юрист в самозанятый

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Комментарии

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