Как правильно отменить доверенность. Алгоритм действий

В публикации рассказываю, что нужно сделать, чтобы отменить доверенность на представителя, а также делюсь опытом судебного дела, в котором фирма отозвала доверенность, но об этом никто не узнал. Представитель признал долг перед ИП и суд признал это законным.

Вопросом отмены доверенности мало кто заботится, обычно доверители считают достаточным забрать доверенность у представителя или в устном порядке уведомить его об отказе сотрудничества, либо дождаться истечения срока полномочий.

Однако здесь кроется критическая ошибка доверителя, так как выдавая доверенность своему представителю Вы предоставляете возможность взаимодействия представителя от вашего имени с другими лицами: юридическими, физическими, государственными органами (судебными и т.д.).

Следовательно, приняв решение отказаться от представителя мало будет забрать у него доверенность, нужно уведомить других лиц об отзыве доверенности, с которыми контактировал представитель, а если дело касается ИП или ООО (АО) то нужно разместить сообщение об отзыве (отмене) доверенности в специальных СМИ.

Также важно помнить, что отмена (отзыв) доверенности совершается в той же форме, что и выдача. Т.е. выдали в простой письменной форме, отозвали забрав подлинник, направили письмо в адрес представителя, а также в адрес известных лиц, для которых выдавали доверенность.

Если форма была нотариальная, то действительность отмены будет только через нотариуса.

Алгоритм действий такой:

уведомить под роспись представителя об отзыве доверенности, если представитель вернуть доверенность отказался, направляем ему уведомление об отзыве доверенности.

уведомляем письмом с описью вложения всех лиц, перед которыми представлял ваши интересы представитель.

если вы ООО или ИП подаем сообщение в ЕФРСБ или КоммерсантЪ или в Вестник государственной регистрации юридических лиц и ИП об отзыве доверенности.

если доверенность выдана нотариально, то отзыв делаем нотариально и обязательно всех уведомляем, уведомление лиц можно поручить нотариусу.

Что будет, если не сделать этого?

Представитель может признать долг перед вашими кредиторами, заключить невыгодную для вас сделку, отказаться от иска в суде и много еще чего, в результате отвечать будет доверитель.

Если 3-и лица не были надлежащим образом уведомлены о том, что доверенность отозвана, то ответственность несет доверитель, т.е. тот, кто выдал доверенность.

О последствиях хочу показать на примере из моей судебной практике:

В апреле 2022г. я представлял интересы ИП, должник которого пытался отказаться от признания долга своим представителем, потому что якобы доверенность была отозвана.

В итоге должник проиграл все суды, дело пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам не получилось, потому что не было объективных доказательств отзыва доверенности, а ИП не знал и не мог узнать о таком отзыве, т.к. писем ему направлено не было, сообщений в СМИ опубликовано не было, представитель не сообщил ИП о том, что у него уже отозвана доверенность, поэтому суд признал действия представителя законными, обязал должника выплатить долги в пользу моего доверителя - дело в арбитражном суде Челябинской области №А76-11865/2020.

Сумма ошибки директора составила свыше 4 500 000 рублей.

Юрист, Ярослав Сафронов — я знаю решения, даже на самые сложные вопросы