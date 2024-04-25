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Ярослав Сафронов
Банкротство

Какие меры принудительного исполнения можно применить к должнику

Рассказал о мерах применяемых к должнику, которые помогут быстрее исполнить решение суда.

Приветствую всех читателей моего блога, в этой публикации расскажу про эффективные меры понуждения должника к исполнению судебного решения по погашению задолженности.

К таким мерам относятся:

  • обращение взыскания на имущество должника для продажи на торгах через Росимущество;

  • предупреждение должника об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;

  • взыскание с должника пени или проценты по ст. 395 ГК РФ;

  • подача заявления на банкротство должника для оспаривания сделок и привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности;

  • индексация присужденных денежных средств в порядке ст. 208 ГПК РФ или 183 АПК РФ;

  • подача заявления о взыскании понесенных судебных расходов по всем судебным процессам.

Помимо вышеназванных мер, которые может осуществлять взыскатель, судебные приставы-исполнители также наделены полномочиями по стимулированию должника к скорейшему исполнению судебного акта, а именно:

  • 1 - наложение ареста на денежные средства, ценные бумаги и имущество должника, в том числе на имущество, находящиеся у третьих лиц.

Помимо документального ареста, указанное имущество может быть изъято и передано взыскателю в счет погашения задолженности;

  • 2 - производить розыск имущества должника;

Данная мера эффективна для транспортных средств. При принятии решения о розыске имущества, судебный пристав открывает розыскное дело и обращается с постановлением в органы ГИБДД для объявления транспортного средства в розыск. При этом если транспортное средство эксплуатируется в крупном мегаполисе, то шансы на его поимку выше, чем в провинции.

  • 3 - взыскание исполнительского сбора

  • 4 - устанавливать ограничение на выезд должника из Российской Федерации;

Постановление об ограничении на выезд из территории РФ может быть установлено в отношении должника, долг которого перед государством или по алиментам превышает 10 000 рублей, в других случаях, такое ограничение устанавливается при взыскании задолженности свыше 30 000 рублей. Действие указанного постановления распространяется в течении 6-ти месяцев, по истечении которых прекращается. Возобновление ограничения на выезд из территории РФ возможно при повторном вынесении соответствующего постановления.

  • 5 - устанавливать временные ограничения на пользование должником специальным правом;

В данном случае речь идет об ограничении права управления автомобилями,  воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и квадроциклами, трициклами и самоходными машинами.

Ограничения накладываются до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения.

Ограничения могут быть наложены при взыскании:

  • алиментов,

  • возмещении вреда, причиненного здоровью,

  • возмещении вреда в связи со смертью кормильца,

  • имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением,

  • требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей,

  • требований о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом.

Юрист, Ярослав Сафронов

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