Какие меры принудительного исполнения можно применить к должнику

Рассказал о мерах применяемых к должнику, которые помогут быстрее исполнить решение суда.

Приветствую всех читателей моего блога, в этой публикации расскажу про эффективные меры понуждения должника к исполнению судебного решения по погашению задолженности.

К таким мерам относятся:

обращение взыскания на имущество должника для продажи на торгах через Росимущество;

предупреждение должника об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;

взыскание с должника пени или проценты по ст. 395 ГК РФ;

подача заявления на банкротство должника для оспаривания сделок и привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности;

индексация присужденных денежных средств в порядке ст. 208 ГПК РФ или 183 АПК РФ;

подача заявления о взыскании понесенных судебных расходов по всем судебным процессам.

Помимо вышеназванных мер, которые может осуществлять взыскатель, судебные приставы-исполнители также наделены полномочиями по стимулированию должника к скорейшему исполнению судебного акта, а именно:

1 - наложение ареста на денежные средства, ценные бумаги и имущество должника, в том числе на имущество, находящиеся у третьих лиц.

Помимо документального ареста, указанное имущество может быть изъято и передано взыскателю в счет погашения задолженности;

2 - производить розыск имущества должника;

Данная мера эффективна для транспортных средств. При принятии решения о розыске имущества, судебный пристав открывает розыскное дело и обращается с постановлением в органы ГИБДД для объявления транспортного средства в розыск. При этом если транспортное средство эксплуатируется в крупном мегаполисе, то шансы на его поимку выше, чем в провинции.

3 - взыскание исполнительского сбора

4 - устанавливать ограничение на выезд должника из Российской Федерации;

Постановление об ограничении на выезд из территории РФ может быть установлено в отношении должника, долг которого перед государством или по алиментам превышает 10 000 рублей, в других случаях, такое ограничение устанавливается при взыскании задолженности свыше 30 000 рублей. Действие указанного постановления распространяется в течении 6-ти месяцев, по истечении которых прекращается. Возобновление ограничения на выезд из территории РФ возможно при повторном вынесении соответствующего постановления.

5 - устанавливать временные ограничения на пользование должником специальным правом;

В данном случае речь идет об ограничении права управления автомобилями, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и квадроциклами, трициклами и самоходными машинами.

Ограничения накладываются до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения.

Ограничения могут быть наложены при взыскании:

алиментов,

возмещении вреда, причиненного здоровью,

возмещении вреда в связи со смертью кормильца,

имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением,

требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей,

требований о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом.

Юрист, Ярослав Сафронов