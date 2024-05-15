₽ Заказать рекламу
Ярослав Сафронов
Банкротство

Обзор изменений в закон о несостоятельности (банкротстве)

Даю свое экспертное мнение об изменениях в закон о банкротстве, как они повлияют на дальнейшую правоприменительную практику.

06 мая 2023 г. депутаты Государственной Думы в трех чтениях приняли поправки в закон о банкротстве, которые изменят правоприменительную практику, облегчат защиту прав и интересов одних лиц и осложнят кредиторам жизнь на взыскание долгов, сократят сроки рассмотрения дел о банкротстве и снизят нагрузку на судей, рассматривающих такие дела.

07 мая 2024 г. почти из каждого СМИ можно было увидеть заголовки о том, что повысили порог входа для кредитора при банкротстве должника, ставка входа была поднята с 300 000 рублей до 2 000 000 рублей, что в свою очередь озаботило многих кредиторов, у которых сумма долга значительно меньше двух миллионов.

О том как действовать таким кредиторам, я подготовлю отдельную статью, вероятно после выхода соответствующего моего комментария финансовому журналу «Юридическая работа в кредитной организации», а пока хочу разобрать те нововведения, которые меня порадовали как юриста по банкротству.

  • Закон о банкротстве теперь содержит право любого лица заявить свои возражения относительно заявленных требований конкретного кредитора. Такое право ранее было только у кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, либо у лиц, признанных лицами, участвующими в процессе по банкротству.

Теперь можно не дожидаться, когда кредитора включат в реестр, заявлять свои возражения, как только о требованиях стало известно.

Такая новелла осложнит работу недобросовестным кредиторам, которые действуют совместно с должником против независимых кредиторов.

  • Кредиторы и арбитражный управляющий при наличии у них подозрений на порочность судебного акта о взыскании задолженности с должника (фиктивность долга) вправе подавать заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. При этом, с правом заявления любых новых возражений и доказательств.

Фиктивным кредиторам станет сложнее управлять процессом и нарушать интересы независимых и добросовестных лиц.

  • Обжалование определений в деле о банкротстве.

Ранее срок обжалования определений был установлен в 10 дней, некоторые в течении 14 дней, что доставляло массу неудобств лицам, участвующим в деле, т.к. 10 и 14 дней для сложного процесса по банкротству критически мало для подготовки обоснованной апелляционной жалобы, ознакомления с материалами дела.

Теперь для апелляционного обжалования отводится 1 месяц.

Такое нововведение позволит соблюсти баланс независимых кредиторов, а также предоставит возможность в полной мере реализовать защиту прав и интересов лиц, участвующих в деле или в процессе по банкротству.

  • Завершение процедуры банкротства.

Ранее арбитражный суд мог завершить процедуру банкротства только в назначенный день, например через 6 месяц после продления процедуры, и возникали ситуации, при которых арбитражный управляющий провел все мероприятия за 2-5 месяц. Все участники вынуждены ждать конкретный день для рассмотрения отчета арбитражного управляющего и завершения процедуры банкротства.

Теперь арбитражный суд может по собственной инициативе изменить дату и завершить процедуру не дожидаясь даты, указанной им в предыдущем определении о рассмотрении отчета арбитражного управляющего.

  • Порог входа кредиторов в банкротство должника.

Увеличение суммы долга с 300 тысяч до 2-х миллионов было ожидаемо, т.к. указанное изменение соответствует целям процедуры банкротства и призвано снизить нагрузку на судей делами, в которых нет перспективы взыскания, а лишь формальное проведение процедуры банкротства с целью ликвидации компании.

В настоящее время выработаны достаточные механизмы взыскания задолженности с должника в рамках исполнительного производства вне процедуры банкротства.

Рынок юридических услуг будет перераспределен подходом практикующих юристов способных быстро адаптироваться к принятым изменениям по банкротству и предложить эффективные решения для своих доверителей.

В целом у меня сложилось положительное мнение по изменениям в закон о банкротстве, усложняющее жизнь недобросовестных должников и кредиторов, при этом позволяющие добросовестным участникам отношений реализовать все методы судебной защиты как в процедуре банкротства, так и за ее пределами.

Юрист, Ярослав Сафронов

Начать дискуссию

QRService
Система быстрых платежей

Как организовать прием оплаты по СБП в сфере услуг: фитнес-клубах, салонах красоты и автосервисах

Рассказываем, в чем особенность приема оплаты по СБП в сфере услуг — в фитнес-центрах, салонах, автосервисах и на автомойках — и как удобно его организовать.

Как организовать прием оплаты по СБП в сфере услуг: фитнес-клубах, салонах красоты и автосервисах

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Защита персональных данных

Штрафы за нарушения по персональным данным в 2024 году

В 2024 году штрафы за нарушение работы с персональными данными могут составлять до 1,5 млн руб., появились и новые составы правонарушений. Рассмотрим, как и на что обратить внимание, чтобы избежать миллионных санкций. 

Штрафы за нарушения по персональным данным в 2024 году
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Предпраздничный мозгонапрягатель х3

Сегодня будут три простые задачки с вариантами ответов. Викторина.

🧠Предпраздничный мозгонапрягатель х3
3

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Декларация по УСН

🙉 Налоговики требуют переделать декларацию по УСН с возвратом аванса, чтобы доход нарастающим итогом не уменьшался

Предоплата от покупателя при УСН – это доход, возврат предоплаты – это сторно дохода. Возврат отражают в том периоде, когда он фактическим был. Но ИФНС такое не устраивает – инспекторы требуют, чтобы доходы нарастающим итогом не уменьшались.

Сальдо ЕНС

Через суд с физлиц взыщут не только долг по налогам, но и пени

Если человек, который не ИП или был ИП, но закрыл бизнес, имеет налоговые долги, ФНС взыщет их за счет имущества. В том числе пени.

Фиксированные взносы ИП

🙅 Минфин отказался отменять фикс. взносы для ИП-пенсионеров. Вообще, на них можно уменьшать налог или стать самозанятым, подсказывает эксперт

По мнению Минфина, если ИП-пенсионеров освободить от уплаты фиксированных страховых взносов, начнется перерегистрация бизнеса на пенсионеров ради экономии на взносах. Поэтому освобождать пенсионеров от «фиксов» не будут.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ярослав Сафронов
Банкротство

Обзор изменений в закон о несостоятельности (банкротстве)

Даю свое экспертное мнение об изменениях в закон о банкротстве, как они повлияют на дальнейшую правоприменительную практику.

Наталия Лукина
Управление финансами

Бухгалтер vs финдир. Какие знания нужны главбуху, который перерос свою должность

Большинство финансовых директоров перешли на эту должность из позиции бухгалтера. Разберемся, в чем принципиальные отличия в задачах финдира и главбуха, а также выясним, что необходимо бухгалтеру для перехода на новую позицию.

Бухгалтер vs финдир. Какие знания нужны главбуху, который перерос свою должность
Кредитование

Россияне взяли кредиты на рекордные 36 трлн рублей

Кредитный портфель населения вырос сразу на 634 млрд рублей. В основном, клиенты банка обращаются за необеспеченными ссудами, выдачу которых пытается ограничивать Центробанк.

Электронная отчетность

В личном кабинет ИП появилась новая функция

На главной странице личного кабинета ИП в разделе «Жизненные ситуации» во вкладке «Электронные доверенности» появилась новая вкладка «Между организациями».

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При корректировке таможенной стоимости импортеры должны доплатить НДС и пени

При помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления сроком уплаты таможенных платежей, в том числе НДС, является срок выпуска товаров. Но иногда приходится платить позже.

Пользователи интернета

Проблема навигации на «Клерке». 20 лет мы искали решение и вот

Теперь навигационное меню можно свернуть и оно запомнит свое состояние.

Проблема навигации на «Клерке». 20 лет мы искали решение и вот
3

Разборы законов

1 278
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Общество

К 2030 году на одного человека должно быть не менее 33 кв. метров жилья

Президент установил целевые показатели и задачи для достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

11
ФСБУ

В связи с новым ФСБУ 4/2023 отменяют старую нормативку по бухотчетности

С отчетности за 2025 год надо будет применять новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Теперь стала ясна судьба трех нормативных актов, которые сейчас регулируют этот вопрос.

Трудовое право

🏃🏃 Не забудьте сегодня уйти с работы пораньше

8 мая 2024 года — предпраздничный рабочий день. Это значит, что он сокращается на 1 час.

9
Иван Шестак
Банки

Коротко о том, в чём плюсы финансового лизинга

Этот способ финансирования часто используется для покупки аппаратуры, транспорта и других активов без полной предоплаты. У финансового лизинга есть ряд существенных преимуществ.

Коротко о том, в чём плюсы финансового лизинга
Электронные подписи

Электронная подпись физического лица: почему она должна быть у каждого. Личный опыт

Часто для совершения каких-либо сделок, например, продажи квартиры или заключения контракта, нужно личное присутствие. Но есть способ, как вести дела удалённо и не тратить время на поездки и встречи. Разобрались, как такое возможно и что для этого нужно. Вот несколько историй реальных людей, которым применение ЭП решило многие проблемы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Налоги, взносы, пошлины

РФ и Абхазия договорились об избежании двойных налогов

Россия и Абхазия подписали межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Сальдо ЕНС

Как узнать сальдо ЕНС и провести сверку с налоговой

Чтобы получить справку о сальдо ЕНС, об исполнении обязанности по уплате налогов или о принадлежности сумм ЕНП необходимо направить в ФНС электронный запрос с кодом нужной справки или заявление на бумаге (КНД 1114237).

Интересные материалы

Нематериальные активы

Минфин назвал условия учета модернизации НМА через амортизацию

Результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей – это амортизируемое имущество по нормам НК.