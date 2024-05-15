Обзор изменений в закон о несостоятельности (банкротстве)

Даю свое экспертное мнение об изменениях в закон о банкротстве, как они повлияют на дальнейшую правоприменительную практику.

06 мая 2023 г. депутаты Государственной Думы в трех чтениях приняли поправки в закон о банкротстве, которые изменят правоприменительную практику, облегчат защиту прав и интересов одних лиц и осложнят кредиторам жизнь на взыскание долгов, сократят сроки рассмотрения дел о банкротстве и снизят нагрузку на судей, рассматривающих такие дела.

07 мая 2024 г. почти из каждого СМИ можно было увидеть заголовки о том, что повысили порог входа для кредитора при банкротстве должника, ставка входа была поднята с 300 000 рублей до 2 000 000 рублей, что в свою очередь озаботило многих кредиторов, у которых сумма долга значительно меньше двух миллионов.

О том как действовать таким кредиторам, я подготовлю отдельную статью, вероятно после выхода соответствующего моего комментария финансовому журналу «Юридическая работа в кредитной организации», а пока хочу разобрать те нововведения, которые меня порадовали как юриста по банкротству.

Закон о банкротстве теперь содержит право любого лица заявить свои возражения относительно заявленных требований конкретного кредитора. Такое право ранее было только у кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, либо у лиц, признанных лицами, участвующими в процессе по банкротству.

Теперь можно не дожидаться, когда кредитора включат в реестр, заявлять свои возражения, как только о требованиях стало известно.

Такая новелла осложнит работу недобросовестным кредиторам, которые действуют совместно с должником против независимых кредиторов.

Кредиторы и арбитражный управляющий при наличии у них подозрений на порочность судебного акта о взыскании задолженности с должника (фиктивность долга) вправе подавать заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. При этом, с правом заявления любых новых возражений и доказательств.

Фиктивным кредиторам станет сложнее управлять процессом и нарушать интересы независимых и добросовестных лиц.

Обжалование определений в деле о банкротстве.

Ранее срок обжалования определений был установлен в 10 дней, некоторые в течении 14 дней, что доставляло массу неудобств лицам, участвующим в деле, т.к. 10 и 14 дней для сложного процесса по банкротству критически мало для подготовки обоснованной апелляционной жалобы, ознакомления с материалами дела.

Теперь для апелляционного обжалования отводится 1 месяц.

Такое нововведение позволит соблюсти баланс независимых кредиторов, а также предоставит возможность в полной мере реализовать защиту прав и интересов лиц, участвующих в деле или в процессе по банкротству.

Завершение процедуры банкротства.

Ранее арбитражный суд мог завершить процедуру банкротства только в назначенный день, например через 6 месяц после продления процедуры, и возникали ситуации, при которых арбитражный управляющий провел все мероприятия за 2-5 месяц. Все участники вынуждены ждать конкретный день для рассмотрения отчета арбитражного управляющего и завершения процедуры банкротства.

Теперь арбитражный суд может по собственной инициативе изменить дату и завершить процедуру не дожидаясь даты, указанной им в предыдущем определении о рассмотрении отчета арбитражного управляющего.

Порог входа кредиторов в банкротство должника.

Увеличение суммы долга с 300 тысяч до 2-х миллионов было ожидаемо, т.к. указанное изменение соответствует целям процедуры банкротства и призвано снизить нагрузку на судей делами, в которых нет перспективы взыскания, а лишь формальное проведение процедуры банкротства с целью ликвидации компании.

В настоящее время выработаны достаточные механизмы взыскания задолженности с должника в рамках исполнительного производства вне процедуры банкротства.

Рынок юридических услуг будет перераспределен подходом практикующих юристов способных быстро адаптироваться к принятым изменениям по банкротству и предложить эффективные решения для своих доверителей.

В целом у меня сложилось положительное мнение по изменениям в закон о банкротстве, усложняющее жизнь недобросовестных должников и кредиторов, при этом позволяющие добросовестным участникам отношений реализовать все методы судебной защиты как в процедуре банкротства, так и за ее пределами.

Юрист, Ярослав Сафронов