Как убедить должника вернуть долг с истекшим сроком исковой давности

В посте рассказываю с помощью каких правовых инструментов удалось убедить должника погасить долг по договору об оказании транспортных услуг

В 2020 г. ко мне обратился индивидуальный предприниматель за консультацией по взысканию дебиторской задолженности с юридического лица, которому он оказал транспортные услуги в период с 2014 по 2018 г. Сложность дела заключалась в том, что сроки исковой давности по требованиям предпринимателя истекли в 2019 г.

Однако благодаря косвенным доказательствам, пояснениям сторон в судебном процессе сроки исковой давности удалось восстановить и взыскать 4 570 000 рублей.

Решение суда было получено в 2021 г., но к тому моменту на должника уже были возбуждены исполнительные производства на сумму более 10 миллионов рублей, что показывало не перспективность работы в исполнительном производстве.

Чтобы получить деньги вместо эфемерного долга я провел работу в трех направлениях (использовал веерный способ защиты права), а именно:

Самостоятельно и через детективов выявил спрятанные активы и пассивы должника, заинтересованных лиц, которые могут стать вынужденными инвесторами должника. Через судебных приставов возбудили исполнительное производство, приставам предоставил имущественную информацию, и с помощью правовых инструментов замотивировал их наложить аресты на имущество, находящееся в пользовании третьих лиц. Через судебных приставов объявили в розыск имущество должника, судебный пристав открыл розыскное дело и направил в ГИБДД и МВД постановление о розыске транспортных средств с последующим их изъятием на спец. стоянку. Через судебных приставов подал заявления об оспаривании сделок, которыми должник спрятал свои активы (транспорт и недвижимость) на подставных лиц. подготовил подробное заявление на банкротство юридического лица, а также проекты заявлений: о привлечении руководства должника и топ-менеджмента к субсидиарной ответственности; об оспаривании сделок должника по имуществу, которое было выведено из-под удара должником; о взыскании убытков с топ-менеджмента должника.

Указанные действия совершал одновременно с небольшим временным лагом, при этом с должником провел переговоры всего 2 раза. Первый раз, когда должнику предложили оплатить долг добровольно и тот отказался и второй раз, когда должник сам обратился с предложением погасить задолженность в полном объеме.

Мотивация у должника была следующая: он часть грузовых транспортных средств продал за наличные деньги без проведения денег через кассу. Покупатели стали требовать у него деньги обратно т.к. суд и судебные приставы наложили аресты на транспорт, изъяв его на спец. стоянку, т.е. люди вложили деньги в транспорт, который не смогли использовать в бизнесе, чем были очень недовольны и требовали от должника вернуть им вложенные деньги, а это было раз в 10 больше чем сумма долга в 4,5 млн.

Поэтому должнику легче было расплатиться с моим доверителем, чтобы снять арест с транспорта. Фактически за 2 года удалось не просто получить судебное решение о взыскании задолженности, а реализовать его на 100% путем использования веерной системы защиты прав доверителя.

В следующем посте я расскажу, как удалось в короткий срок довзыскать дополнительную задолженность и получить деньги раньше всех кредиторов.

Юрист, Ярослав Сафронов.