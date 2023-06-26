Какие ошибки совершают покупатели автомобилей на торгах по банкротству

Тема поста основана на судебном деле, по которому покупатель купил TLC Prado 2014 г.в. на торгах по банкротству в июле 2024г., но до сих пор не может им распоряжаться, т.к. покупатель доверился заверениям финансового управляющего и самостоятельно не убедился в безопасности своей сделки.

Покупка любого имущества на торгах по банкротству – высокорискованный и одновременно выгодный вариант инвестиций, т.к. стоимость имущества значительно ниже рыночной, что позволяет приобретателю за короткий срок заработать от 25% на дальнейшей перепродаже.

Выгода состоит в том, что участники торгов отсечены формой оплаты. Это всегда безналичные платежи и только собственные средства. Следствием чего узкий круг покупателей по сравнению с объявлениями на Авито и возможность купить автомобили со скидкой на 20-50% от рынка.

Высокий риск связан с историей автомобиля, а также интересом лиц, участвующих в деле о банкротстве – должника, финансового управляющего, кредиторов и иных лиц.

С учетом собственной судебной практики по оспариванию сделок, в том числе торгов по банкротству я составил свой топ ошибок покупателей, которые купили автомобиль и потеряли вложенные деньги и имущество.

Ошибки покупателей:

• Верить на слово финансовому управляющему и не вникать в процесс банкротства, в котором реализуется имущество.

Ошибка заключается в том, что недобросовестные финансовые управляющие умалчивают от покупателя наличие споров между должником, кредитором и например, бывшим супругом должника.

Такие споры могут привести к обременению купленного имущества как минимум, а как максимум невозможности им воспользоваться.

• Не проводить осмотр имущества на месте до участия в торгах.

Ошибка заключается в том, что фактическое состояние имущества может значительно отличаться от состояния на фотографии.

Это может проявляться в некомплектности имущества или неликвидном техническом состоянии.

• Не смотреть документы на имущество, в том числе не проверять историю до торгов.

Ошибка может привести к тому, что после оформления сделки выясниться, что у автомобиля нет документов, автомобиль не поставлен на учет или снят с учета для дальнейшей утилизации.

• Не проверять арбитражного управляющего на добросовестность.

Такую проверку можно выполнить самостоятельно. Достаточно провести анализ всех дел арбитражного управляющего и установить отсутствие судебных актов о применении административной ответственности, отмен торгов, признании действий финансового управляющего не соответствующим закону.

Ошибка заключается в том, что недобросовестный арбитражный управляющий может скрыть важные нюансы от покупателя или выставить на торги неликвидное имущество, значительно завышенное по стоимости, покупка которого приведет покупателя к проблемам и финансовым вложениям.

• Не проверять имущество и должника по базам судов общей юрисдикции, в частности по уголовным процессам.

В крайнем завершенном мною деле, покупатель купил автомобиль с торгов по банкротству, но не убедился в том, что после оплаты сможет им воспользоваться.

Как оказалось автомобиль был изъят по уголовному делу (по ст. 264 УК РФ) в пользу государства. Покупатель фактически остался без денег и без автомобиля и был вынужден выйти в отдельный судебный процесс по расторжению договора купли-продажи, т.е. потратить дополнительные средства, время и нервы для защиты своих прав и интересов.

Чтобы исключить риски потери денег и имущества на торгах по банкротству необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

1- Нашли интересный объект на торгах по банкротству, в 1-ю очередь сравниваем текущую цену с объявлениями аналогов по тем же характеристикам. Проводим анализ информации, отраженной на электронной площадке. Смотрим есть ли фотографии объекта, находим контакты организатора торгов.

2 - В карточке торгов всегда есть номер дела по банкротству. Вводим номер дела в картотеке арбитражных дел и знакомимся с делом по банкротству.

Нас интересует процедура банкротства, дата признания должника банкротом, имеется ли определение суда об утверждении положения о порядке и условиях продажи имущества должника; имеется ли спор между арбитражным управляющим и другими лицами по порядку продажи имущества должника.

3 -Вбиваем в поисковой строке ЕФРСБ и заходим на сайт, где вводим данные должника и смотрим кем было утверждено положение о продаже имущества должника. Если автомобиль залоговый, то именно здесь мы и найдем искомое положение. Также этот сайт поможет установить сколько раз приостанавливались торги и причины приостановки.

4 - Звоним организатору торгов и задаем все интересующие нас вопросы, а именно обременение автомобиля, где и как можно его посмотреть, место нахождения автомобиля и кто им распоряжается.

Сравниваем ответы с полученной ранее информацией по судебному делу, если противоречий нет, то договариваемся на просмотр объекта, просим предоставить на месте всю документацию.

5 -Осматриваем объект на месте, смотрим техническую часть, а также если присутствует должник интересуемся, какие есть скрытые нюансы, если речь об автомобиле, то запрашиваем документы по техническому обслуживанию.

Анализируем полученные данные, смотрим есть ли заявки от других покупателей на участие в торгах, принимаем решение входить в процесс или нет.

6 - Проверяем должника по всем судебным базам, смотрим нет ли процессов по уголовным делам, где должник является подсудимым, нет ли судебных актов, связанных с имуществом, которое реализуется в рамках процедуры банкротства.

Если желание участвовать в торгах сохранилось, то оставляем дополнительные средства про запас на решение правовых проблем, в том числе на снятие арестов, наложенных судебными приставами.

Таким образом, покупка имущества, в том числе автомобиля на торгах по банкротству требует от покупателя проявления максимальной бдительности, т.к. только покупатель несет риск неблагоприятных последствий, связанных с покупкой, следовательно сам обязан проявить максимальную осторожность, взвешивая риски и потенциальную прибыль от участия.

Юрист, Ярослав Сафронов