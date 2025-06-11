Когда нельзя оспорить предоплату по ст. 61.3 Закона о банкротстве

В продолжение обзора интересных правовых позиций, хочу рассказать на примере о том, как Верховный Суд РФ рекомендует судебным инстанциям относится к сделкам, которые на первый взгляд относятся к преимущественному удовлетворению требований кредиторов перед остальными кредиторами.

Пункт 12 Обзора - Перечисление должником предоплаты как таковое не свидетельствует об оказании предпочтения по смыслу статьи 61.3 Закона о банкротстве.

В Обзоре Верховный Суд РФ обращает внимание на сделку с предпочтением и преимущественное удовлетворение одного кредитора перед другими.

Сделка с предпочтением – это сделка, которая включает в себя ряд условий, а именно:

заключенная в пользу одного из кредиторов в ущерб удовлетворению требований других;

платежи по которой прошли в обход процедуры банкротства одному из кредиторов, а должны были быть разделены между участниками банкротного дела.

нарушение очередности (исполнено должником раньше, чем было установлено законом или договором, а возникло позже, чем другие требования к должнику).

кредитор получил больший объем средств или имущества чем получил бы в процедуре банкротства.

Таким образом, сделка с предпочтением – это операция, которую совершает должник в отношении одного кредитора в ущерб интересам иных.

Такой сделкой может быть исполнение любого договора, который предусмотрен гражданским законодательством, или обязанность, установленная нормами закона, решением суда или соглашением по трудовому договору (например выплата при расторжении трудового договора, если сумма выплата была существенной для работодателя).

Указанные правила установлены нормами ст. 61.3 Закона о банкротстве.

К квалификации подобного рода сделок относятся также сроки.

Так если сделка с предпочтением была совершена в течении 1 месяца до принятия заявления о банкротстве должника или после принятия, то оспаривают сделки на основании п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве.

А если должник совершил сделку за 6 месяцев до банкротства или кредитором является заинтересованное лицо, то такая сделка оспаривается по п.3 ст. 61.3 Закона о банкротстве. При этом, считается, что заинтересованное лицо знало о том, что должник имеет признаки банкротства.

Заинтересованным лицом признается в порядке ст. 19 Закона о банкротстве следующие лица:

1. лицо, которое в соответствии с ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником;

2. лицо, которое является аффилированным лицом должника (тех, кто может влиять на важные решения, принимаемые компанией)

3. руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника;

4. главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве.

5. к должнику-гражданину признаются его супруг,

6. родственники по прямой восходящей и нисходящей линии,

7. сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.

Также возможно признать аффилированным лицом:

-организацию с тем же руководителем или учредителем;

гражданина, который является представителем по доверенности для должника и другого лица (гражданина, ИП, юрлица), который участвует или участвовал в деятельности должника;

юрлицо или физлицо, ИП, которые являются кредитором и должником должника или руководителя должника;

родственник директора или учредителя должника;

организации с таким же юридическим адресом, входящие или ранее входившие в группу компаний должника по прямым или косвенным признакам;

Однако, не всегда сделка с предпочтением может быть признана недействительной на основании нормы ст. 61.3 Закона о банкротства.

Верховный Суд РФ указывает, что если должник сначала произвел перечисление средств или передачу имущества по заключенному договору, а его контрагент взамен сразу же предоставил встречное исполнение по сделке, то такую сделку нельзя признавать недействительной, т.к. должник получил встречное исполнение в момент совершения спорной сделки.

Верховный Суд РФ указывает «Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя постановление суда округа и оставляя в силе постановление суда апелляционной инстанции, указала следующее. Согласно пункту 3 статьи 61.4 Закона о банкротстве сделки должника, по которым должник получил равноценное встречное исполнение обязательств непосредственно после заключения договора, могут быть оспорены только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Невозможность оспаривания такой сделки как совершенной с предпочтением связана с тем, что ее совершение не влечет изменения объема конкурсной массы, так как без исполнения обязательства должником (изъятия) не будет и встречного исполнения обязательства контрагентом (пополнения). В данном случае отсутствует главный признак преимущественного удовлетворения – выборочное распределение недостаточных средств, которое нарушает принцип очередности и пропорциональности».

Критически важным аспектом является момент и очередность действий должника по совершению спорной сделки.

Если должника сначала получил от своего контрагента что-то (товар, имущество или деньги), а потом совершил действия по исполнению сделки со своей стороны (оплатил за товар, имущество или передал имущество) то такую сделку можно квалифицировать как сделку с предпочтением, потому что у должника есть выбор: исполнить свои обязательства перед конкретным кредитором или перед иным.

А вот если должник сначала отдал товар, имущество или деньги, а потом получил от контрагента что то, установленное договором, то предпочтения нет.

Рассмотрим на примере:

ООО «Роман» заключил договор купли-продажи с ООО «Профиль», по которому ООО «Профиль» получил от ООО «Роман» деньги в сумме 1 000 000 рублей за поставку мотоциклов. ООО «Профиль» после получения денежных средств в течении 7-ми дней поставил мотоциклы в соответствии с условиями заключенного договора.

В таком случае, предпочтения по удовлетворении требований нет.

А вот в случае, если ООО «Профиль» сначала исполнит заключенный договор и осуществит поставку мотоциклов, а потом ООО «Роман» заплатит деньги, то предпочтение будет и при банкротстве ООО «Роман» такую сделку могут оспорить по ст. 61.3 Закона о банкротстве, потому что у ООО «Роман» после покупки мотоциклов и до перечисления денежных средств есть выбор: заплатить в адрес ООО «Профиль» 1 000 000 рублей по договору или отправить только 200 000, а остаток распределить между ООО «Лютик», Банком, ООО «Ромашка» и т.д.

Тоже самое относится и к сделкам по недвижимости между юридическими лицами и гражданами, и о рисках оспаривания таких сделок, о том как совершать безопасные сделки, а когда лучше отказаться от сделок я подробно рассказывал в своей книге – «Сделка без риска – недвижимость».

Юрист, Ярослав Сафронов