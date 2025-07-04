Как сохранить просроченную ипотеку через банкротство

11 июня 2025г. арбитражный суд города Санкт – Петербурга и Ленинградской области утвердил план реструктуризации долгов нашего доверителя, с помощью которого квартира, стоимостью 20 000 000 рублей не зашла на торги по исполнительному производству.

Интересным это дело представляется тем, что ранее Банк в 2023г. хотел обанкротить нашего доверителя в том же арбитражном суде, но мы не дали ему этого сделать, т.к. нам удалось получить рассрочку исполнения судебного акта в Выборгском районном суде и арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве по заявлению Банка.

Банк был вынужден ждать 12 месяцев, и по истечению заданного срока предъявил исполнительный лист в службу судебных приставов, которые в спешном порядке начали процедуру реализации квартиры на торгах.

Мы же в свою очередь от имени доверителя подали заявление на банкротство, арбитражный суд утвердил процедуру реструктуризации долгов должника гражданина.

Был утвержден финансовый управляющий, мы разработали план реструктуризации, в котором предусмотрели скидку с основного долга в 15% и утверждение плана на 36 месяцев с отсрочкой погашения остатка долга еще на 15 месяцев.

Банк был против утверждения такого плана на собрании кредиторов, и мы подали ходатайство в арбитражный суд, который 11 июня утвердил план реструктуризации в нашей редакции.

Особенность этого процесса в том, что ипотека заемщиком не платиться уже 3 года, а срок кредитного договора истекает в ноябре 2025г., платеж по ипотеке составляет 70 000 рублей, но в плане мы утвердили платеж на сумму 59 500 рублей, т.е. смогли получить скидку для доверителя в 15% на ежемесячный платеж и на итоговую сумму задолженности, и самое главное доверитель весь срок реализации плана реструктуризации сможет спокойно жить в своей квартире и не боятся, что ее продадут за долги.

Ключевым условием применения этого механизма является соблюдение реабилитационного паритета, то есть неухудшения положения кредиторов по сравнению с результатами исполнения обязательства на исходных условиях либо с итогами ликвидационной процедуры.

При этом содержание пункта 4 статьи 213.17 Закона о банкротстве ориентирует на то, что наиболее предпочтительным является такой план, по которому кредитор по итогам реструктуризации получит удовлетворение, превышающее возможное в процедуре реализации.

Именно такой правовой позиции придерживается Верховный Суд РФ, который процедуре реструктуризации посвятил свои разъяснения в Обзоре судебной практики по делам о банкротстве граждан, утвержден Президиумом Верховного Суда РФ от 18.06.2025г.

Юрист, Ярослав Сафронов