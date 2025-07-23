Как юристу использовать претензию в качестве правового оружия против оппонента

Как досудебная претензия помогает победить в судебных спорах и защитить права и интересы доверителя без долгих тяжб.

Претензия — документ, в котором будущий истец излагает свои требования к будущему ответчику чтобы в досудебном порядке урегулировать возникший между сторонами спор. Претензия — это всегда тот этап, когда дело можно не доводить до суда, решить вопрос миром, найти компромисс.

В 95% случаев к претензионному порядку урегулирования спора подходят формально, так сказать, чтобы выполнить требования закона перед подачей искового заявления в суд, будь то суд общей юрисдикции или арбитраж.

Однако, претензия — это тоже рабочий и эффективный правовой инструмент, способный защитить права и интересы доверителя оперативнее чем затевать судебные тяжбы на месяцы или годы.

Но мало просто отправить претензию и изложить в ней свои требования контрагенту. Необходимо уделить претензионной работе столько же времени и сил, сколько уделяется судебному производству.

Я часто практикую урегулирование споров в досудебном порядке. Но перед тем, как отправить претензию оппоненту я провожу розыскную работу уязвимостей, слабых мест оппонента, тех обстоятельств и событий, которые скрывает оппонент и не желает их публично показывать.

Претензионную работу я делю на 4 этапа:

1. Поиск информации об оппоненте – физическом или юридическом лице, его руководителях и учредителях.

Поиск осуществляется из всех видов источников (через ФНС, МВД, ГИБДД) о юридическом лице, его сотрудниках, руководителях (в том числе бывших), топ-менеджменте, партнерах, клиентах, кредиторов и должников.

Информация собирается как через интернет, так и путем очных, заочных коммуникаций.

2. Поиск активов и установление их места фактического нахождения, фото/видео фиксации, составление актов с привлечением сотрудников государственных органов или специалистов коммерческих организаций.

3. Поиск выгодоприобретателя от сделок с активами и пассивами должника.

Контрагент в определенный момент начинает подготавливать почву для сокрытия ценных активов путем заключения фиктивных сделок по формальному отчуждению транспорта и недвижимого имущества через конструкции продажи, отступных и залогов, оставаясь при этом бенефициаром этих активов.

Такие действия совершаются в 2-х случаях:

А — с целью исключения возможных рейдерства на предприятие, т.е. в качестве защиты.

Б — при наличии кредиторской задолженности, по которой у собственника нет желания в ее дальнейшем погашении.

4. Оформление (фиксация в текстовом документе) выявленной информации, анализ полученных данных, выбор средств и инструментов для работы с проблемной задолженностью.

Подготовка в письменной форме обращения к топ-менеджменту компании с целью указания их ответственности при банкротстве должника — юридического лица, формирование предложений по их защите в обмен на сотрудничество, способствующее взысканию просроченной задолженности, в том числе через процедуру банкротства.

Для наглядного понимания как действовать, чтобы взыскать просроченную задолженность, которую не признает должник или не желает производить погашение, рассмотрим на примере из моей практики.

В июне 2024 г. ко мне обратился предприниматель, которому его контрагент – ООО уклонялось от оплаты за выполненные строительные работы по договору подряда. Все первичные документы были на руках, но контрагент уклонялся от оплаты. Сумма задолженности составляла 2 000 000 рублей.

Чтобы добиться положительного результата были совершены следующие действия:

1 – Через анализ информации из судебных и иных реестров установлено, что ООО наращивает кредиторскую задолженность, возможно для создания видимости наличия задолженности перед другими кредиторами в процедуре банкротства.

2 — Через поиск активов стало известно, что ликвидное имущество переоформляется на руководство компании, в основном с помощью договоров купли-продажи. При этом, денежные средства не вносятся на расчетный счет, т.к. счета периодически находятся под арестом УФССП.

3 — Путем анализа полученной информации был найден выгодоприобретатель проблемных активов ООО и возможный бенефициар компании.

4 — Составлена претензия, в которой изложены все требования, а также отражена полученная информация по имуществу и искусственно созданной кредиторской задолженности.

Предложено урегулировать спор без обращения в суд с компенсацией доверителю расходов на юридические услуги.

Руководство оппонента не стало рисковать и доводить дело с моим доверителем до суда, т.к. афишировать схемы по выводу имущества им не хотелось, проще было погасить задолженность, которую мы передали их союзному кредитору по договору цессии, чем подтвердили свои аналитические догадки.

Претензия – письмо лицу, нарушившему права доверителя, будь то договорные отношения или нет, результат исполнения которого зависит от содержания этого письма, и причем важно не бездумно переписать нормы закона, а показать оппоненту, что исполнить требования до суда выгоднее, чем ввязываться в судебный процесс.

На моей практике претензия – эффективный инструмент, и результат его использования зависит от правильного подхода.

Юрист, Ярослав Сафронов