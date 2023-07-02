Самозанятые теперь могут зарегистрировать товарный знак. Что это дает для личного бренда? Как оформить права?

В статье об изменении, которое позволит самозанятым регистрировать товарные знаки. Как его (ТЗ) оформить и защитить от недобросовестных конкурентов; в чем плюсы и минусы наличия ТЗ.

29 июня 2023 года вступают в силу изменения в ГК в соответствии с которыми самозанятые получат право регистрировать собственные товарные знаки. Прежде такая возможность была исключительно у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Давайте знакомиться!

Меня зовут Людмила Решетникова, моя юридическая практика — более 18 лет. Только за 2020-2022 годы сумма выигранных мною судебных дел превысила 1, 2 млрд руб. Занимаюсь частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией.

В статье об изменении, которое позволит самозанятым регистрировать товарные знаки. Как его (ТЗ) оформить и защитить от недобросовестных конкурентов; в чем плюсы и минусы наличия ТЗ.

Законом от 28.06.2022 № 193-ФЗ внесены изменения в часть IV ГК, в соответствии с которыми регистрация собственного товарного знака доступна любому гражданину, включая самозанятых.

Товарный знак (ТЗ) — это отличительное обозначение товара или услуги на рынке (ст. 1477 ГК). Оно позволяет производителю выделиться, а клиентам - запомнить (не путать с другими) продукцию.

Что может быть товарным знаком

В качестве товарного знака можно зарегистрировать практически что угодно: логотипы, слоганы, названия, цвета, упаковку, этикетки, персональный бренд, 3D модель, корпоративного персонажа и даже фирменный аромат.

Главный критерий — насколько знак справляется индивидуализацией товаров и услуг.

Товарный знак регистрируется на конкретные классы товаров или услуг в МКТУ — Международной классификации товаров и услуг.

Если у вас широкая линейка товаров, придётся регистрировать товарный знак в каждом классе.

Что не может быть товарным знаком:

государственные символы и знаки (флаги стран и т. п.);

наименования международных и межправительственных организаций, их символы и знаки;

общепринятые символы и обозначения (например, красный крест).

Не подлежат охране те товарные знаки, которые содержат в своем составе обозначения, символизирующие соответствующую область деятельности.;

элементы обозначения товаров, вошедшие во всеобщее употребление (оренбургский пуховый платок);

сведения, вводящие потребителя в заблуждение (например: нельзя зарегистрировать марку «Российское агентство недвижимости», т.к. потенциальные клиенты могут воспринять эту организацию как государственную);

обозначения, схожие с уже зарегистрированными товарными знаками (нельзя назвать бренд «АлёнКа», так как уже существует «Алёнка»), в том числе схожими до степени смешения (например: Абидас).

Общепринятые символы/ обозначения: машиностроительная, химическая, медицинская отрасли промышленности

Как зарегистрировать ТЗ

Регистрировать товарный знак нужно в каждой стране, где планируете вести деятельность, а использовать — постоянно.

Права на него аннулируются досрочно, если ТЗ не применяется непрерывно в течение 3 лет (ст. 1478-1479, 1486ГК).

Регистрацией занимается Роспатент. Подать заявку можно несколькими способами:

Лично в головной офис Роспатента, расположенный по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д. 24, стр. 12. Уведомление о том, что товарный знак зарегистрирован, направят обычным письмом;

В электронном виде через сайт ФИПС или через «Госуслуги». Заявку нужно заверить квалифицированной электронной подписью;

По почте (см. выше).

Для регистрации товарного знака понадобятся следующие документы:

заявка на регистрацию;

обозначение вашего товарного знака;

описание обозначения в свободной форме;

перечень товаров и услуг, для которых будете использовать товарный знак, составленный в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков;

подтверждение согласия на обработку персональных данных;

оплатить госпошлину.

Исключительное право на товарный знак действует 10 лет. Его можно «продлевать» неограниченное количество раз, но только путём повторной регистрации.

Проверка на плагиат

Чтобы в регистрации не отказали, очень важно перед подачей заявки убедиться, что ваше наименования еще не было зарегистрировано, а графическое изображение не является схожим до степени смешения с уже имеющимся в реестре Роспатента изображением в составе товарного знака.

Обязательно проверить, что заявка не нарушает авторские права третьих лиц, обозначение не противоречит нормам гуманности и морали, не вводит в заблуждение потребителя, не копирует место происхождения товара.

вот так)

или так))

Сделать это можно с помощью платной базы Федерального института промышленной собственности либо других сервисов, у которых есть доступ к данным ФИПС.

Знаки проверяются по 3 типам сходств:

графическому (похож на другой визуально);

фонетическому (на слух);

семантическому (по смыслу, идее).

Преимущества и недостатки

Товарный знак — это не только дополнительный инструмент для продвижения, но и определенные преимущества юридического характера.

Регистрация товарного знака влечёт возникновение исключительного право на него.

Это означает, что никто не может использовать обозначение, зарегистрированное как товарный знак, либо сходное с ним, при ведении бизнеса в аналогичной области.

При выявлении факта нарушения, обладатель товарного знака может защитить свои права, в том числе в суде. Законодательство предусматривает как гражданско-правовые меры ответственности, так и меры административного и даже уголовного характера.

Зарегистрированный товарный знак позволяет защитить свои права в интернете. Правообладатель может использовать его в доменном имени и подстраховаться от нарушений со стороны третьих лиц.

Регистрация товарного знака действует 10 лет на территории всей страны и может продляться каждые 10 лет неограниченное количество раз. При активном использовании действие товарного знака может быть сколь угодно долгим.

Появление у физических лиц, в том числе и самозанятых, возможности регистрировать ТЗ положительно повлияет на защиту интеллектуальных прав и, как следствие, на весь рынок интеллектуальной собственности.

Это стимулирует малый бизнес и помогает предпринимателям развивать личные бренды для продвижения собственных товаров и услуг.

Важно для желающих покупать рекламу, вести страницы в соцсетях, запускать сайты и выходить на маркетплейсы.

Однако, помимо возможности защитить свои права на интеллектуальную собственность, нововведение поможет самозанятым увеличить прибыль, поскольку бренд становится более узнаваемым, что дает возможность получать лицензионное вознаграждение (компенсацию) за использование другими лицами авторских прав.

Кроме этого, предоставление физическим лицам возможности владеть исключительными правами на товарные знаки упрощает вопрос наследования. Наследникам больше не придется регистрироваться в качестве ИП или заниматься отчуждением исключительного права.

Как защитить товарный знак от конкурентов

Порядок охраны авторских прав нужно выбирать исходя из того, кто и какое нарушение допустил, можно потребовать:

пресечь нарушающие права действия;

возместить убытки или выплатить компенсацию;

изъять из оборота и уничтожить за счет нарушителя контрафактный товар.

Для этого необходимо подать нарушителю претензию, а затем обратиться с исковым заявлением в суд.

В суде необходимо доказать (и это самая сложная часть задачи) наличие прав на товарный знак и непосредственно факт их нарушения. В ряде случаев для защиты своих прав можно обратиться в Роспатент, а при наличии признаков недобросовестной конкуренции — в антимонопольную службу.

Человек, допустивший нарушение, обязан удалить его со всех материалов, в том числе документации, рекламы и вывесок.

Кроме этого, по своему усмотрению правообладатель вправе требовать возмещения причиненных убытков или специальной компенсации, а также изъятия контрафактных товаров из оборота и их уничтожения за счет нарушителя.

Также за незаконное использование товарного знака, производство и реализацию таких товаров предусмотрена административная ответственность по ст. 14.10 КоАП.

В случае, если подобные действия были совершены неоднократно либо причинили ущерб на сумму свыше 250 тысяч рублей, нарушителю грозит уже уголовная ответственность по ст. 180 УК.

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