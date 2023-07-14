Что делать если изменились жизненные обстоятельства и есть кредит (ипотека), который нечем платить?

В статье о расширении списка трудных жизненных ситуаций, в связи с которыми можно потребовать установить льготный период по ипотечному договору или займу.

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила Решетникова, я много лет работала на ведущих должностях юридических отделов крупных строительных компаний и только за 2020-2022 годы сумма выигранных мною судебных дел (в основном по договорам строительного подряда) превысила 1, 2 млрд руб.

Сейчас занимаюсь частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией.

В материале расскажу об изменении в законе, которое может стать полезным многим из нас. Речь о расширении списка трудных жизненных ситуаций, в которых с учетом ряда условий можно потребовать установить льготный период по ипотечному договору или займу. Даже если ранее уже были предоставлены т.н «ипотечные каникулы».

Жизнь полна сюрпризов, и, иногда, не самых приятных.

Неожиданное увольнение, болезнь, травма или обстоятельства на которые мы повлиять не в силах — чрезвычайные происшествия или чрезвычайная ситуация федерального / регионального характера. Или , наоборот — очень приятные — рождение ребенка ;-))

И все бы ничего, да есть обязательства- кредит или ипотека, а уровень дохода не изменился.

Что же делать?

С 25 апреля 2023 года вступило в силу изменение, которым внесено дополнительное основание — проживание в зоне ЧС, которая нарушила условия жизни заемщика и лишила его имущества.

Теперь список трудных жизненных ситуаций будет выглядеть следующим образом:

регистрация заемщика в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы либо прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости; признание заемщика инвалидом с установлением I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заемщика сроком более двух месяцев подряд; снижение среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков), рассчитанного за два предыдущих месяца более чем на 30 процентов при условии, что выплаты по кредиту превышают 50 % среднемесячного дохода; увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у заемщика (рождение ребенка) и (или) членов семьи, признанных инвалидами I или II группы; проживание в зоне ЧС, которое нарушило условия жизни заемщика и лишила его имущества (вступит с силу с 25.04.2023).

Что же делать, если человек (не дай Бог – Вы) попали в трудную жизненную ситуацию.

Человек, который попал в эту ситуацию, сможет потребовать ипотечные каникулы,дажеесли ранее их предоставили из-за иных трудных обстоятельств.

Но нужно отметить, что на обращение к кредитору (требование) есть 60 календарных дней с момента, когда установят наличие таких жизненных обстоятельств.

Что пишем требовании?

указание на приостановление исполнения своих обязательств по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, либо указание на размер платежей, уплачиваемых заемщиком в течение льготного периода; указание на обстоятельство (обстоятельства) из числа обстоятельств, поименованных выше.

К требованию обязательно прикладываем согласие залогодателя в случае, если залогодателем является третье лицо.

Для принятия решения кредитор вправе запросить у заемщика документальное подтверждение наличия трудной жизненной ситуации.

Как долго будет рассматриваться заявление и приниматься решение?

По закону у кредитора есть 5 рабочих дней, чтобы рассмотреть требование заемщика.

Но в течение этого срока (а именно 2 рабочих дней с момента получения требования) кредитор вправе запросить у заемщика документы, подтверждающие в нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации.

Обращаю внимание, что в соответствии с изменениями, которые вступят в силу 25.04.2023, человек, который попал в эту ситуацию, сможет потребовать ипотечные каникулы, даже если ранее их предоставили из-за иных трудных обстоятельств.

Будьте здоровы, счастливы и благополучны!

С самыми добрыми пожеланиями, Людмила Решетникова.

Партнер GRCS.