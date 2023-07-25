Принят закон о внедрении цифрового рубля. Что это такое и как он будет работать

В статье об изменении законодательства, которое вводит новую форму национальной валюты — цифровой рубль. Он становится третьей формой национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной.

01 августа 2023 года вступят в силу изменения, принятые в связи с введением нового вида безналичных денег — цифровых рублей.Изменения приняты 24.07.2023.

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Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — форма национальной валюты. Банк России намерен ее выпускать в качестве дополнения к уже существующим. Эта форма представляет собой уникальный электронный код — токен. Храниться она будет в цифровых кошельках, доступ к ним возможен через мобильные приложения банков и интернет-банки. В отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно Банк России.

Изменения внесенные в Гражданский Кодекс РФ, устанавливают, что цифровые рубли — вид безналичных денег.Рассчитываться этими рублями будут путем их перевода Центробанком на спецплатформе.

Участники платформы — кредитные организации, которые вправе переводить деньги, госкорпорация развития "ВЭБ.РФ" и иностранные банки.

Пользователи (плательщики и получатели) — физлица, ИП и организации. Участники откроют пользователям доступ к платформе для операций с цифровыми рублями. Речь идет о следующих транзакциях:

пополнение цифровых рублей путем перевода средств с банковского счета или электронных денег;

уменьшение остатка таких рублей путем денежного перевода на банковский счет либо пополнения кошелька с электронными деньгами;

переводы цифровых рублей.

Привлекать цифровые рубли во вклады или депозиты запретят.

Использование цифрового рубля — добровольное. Для обычных граждан (физических лиц) операции с этой валютой будут бесплатны, а для юридических комиссия составит 0,3% от платежа.

Проведение транзакций

Чтобы совершить операцию, нужно по общему правилу передать участнику платформы распоряжение пользователя. Вместо него (но от его имени) документ вправе составить ЦБ РФ или участник. Также транзакцию проведут по распоряжению, например, взыскателей либо Центробанка.

После приема распоряжения пользователя к исполнению участник направит документ в адрес ЦБ РФ. Последний после выполнения ряда процедур проведет операцию.

Договор счета цифрового рубля

По этому соглашению ЦБ РФ обязан:

зачислять цифровые рубли, которые поступают на счет пользователя. Этот счет должен быть открыт на платформе;

списывать такие рубли с данного счета;

выполнять распоряжения пользователей совершать операции с цифровыми рублями.

Нельзя кредитовать такие счета и начислять проценты на остаток цифровых рублей. Еще среди прочего запретят заключать совместный счет цифрового рубля, а также такой счет в драгметаллах.

До конца 2024 года ЦБ РФ должен определить пользователей платформы, виды операций и их пороговые суммы.

Взять кредит в цифровых рублях будет нельзя. Цифровой рубль — исключительно форма платежа. Однако списать с цифрового кошелька рубли у должника могут.

Банк России заверяет, что уровень защиты у платформы цифрового рубля очень высокий, но проявление обычной бдительности каждому пользователю (не сообщать пароли, ПИН-коды, номера счетов и кошельков и так далее) необходимо.