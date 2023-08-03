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Право

Перевод земельного участка из одной категории в другую. Изменение категории земель

В статье о категориях земель и о порядке действий для изменения категории земельного участка.
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Перевод земельного участка из одной категории в другую. Изменение категории земель

Больше половины территории России занимают земли лесного фонда, при этом для жилищного строительства больше всего подходят земли населенных пунктов.

В статье немного о категориях земель и о порядке действий для изменения категории земельного участка

Давайте знакомиться! Меня зовут Людмила Решетникова, моя юридическая практика– более 18 лет. Только за 2020-2022 годы сумма выигранных мною судебных дел превысила 1, 2 млрд руб. Занимаюсь частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией.

Категория земельного участка — это описание свойств территории и правовой режим ее использования, coблюдeниe кoтоpoгo кoнтpoлиpyeтcя нa зaкoнoдательном ypoвнe. Всего в России существует 7 категорий земель (ст. 7 Земельного кодекса РФ), а именно:

  • Земли сельскохозяйственного назначения;

  • Земли населенных пунктов;

  • Земли промышленности;

  • Земли особо охраняемых территорий и объектов;

  • Земли лесного фонда;

  • Земли водного фонда;

  • Земли запаса.

Категория земельного участка является его важнейшей характеристикой (данные об этом указываются в Едином государственном реестре недвижимости, ЕГРН) и определяет то, каким образом данный земельный участок можно использовать.

Целевое назначение и категория земли — это не совсем одно и то же.

Категории земель — это система классификации всех территорий России, которая основана на их целевом назначении. В свою очередь целевое назначение — это система характеристик: экологических, геологических, биологических, которые определяют цель и способ эксплуатации земли. Целевое назначение участка — это разделение земельных участков по категориям (например, земельный участок сельскохозяйственного назначения) и видам разрешенного использования (например, для индивидуального жилого строительства (ИЖС)).

К примеру, участок садового некоммерческого товарищества (СНТ) может относиться к категории сельскохозяйственных земель, а основной вид использования такой земли — ведение садоводства и огородничества. Сам земельный участок нужно использовать по назначению. Например, нельзя на участке для ведения огородничества построить капитальное жилое строение, а на землях лесного фонда вовсе нельзя строить капитальные сооружения. Если не соблюдать требования, то землю могут и изъять.

Регулирование

Отношения, связанные с переводом земель из одной категории в другую, регулируются Законом № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (ФЗ № 172). Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, закрытый перечь которых приведен в ст. 7 названного закона.

Кто вправе обратиться

Собственник или другое полномочное заинтересованное лицо

Куда обращаемся

В исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение этого ходатайства (ст. 2 ФЗ №172).

Что предоставляем

Ходатайство о переводе земельных участков (ЗУ) из состава земель одной категории в другую в обязательном порядке должно содержать:

1. кадастровый номер ЗУ, его площадь;

2. границы и описание местоположения земель, категория земель, в состав которых входит ЗУ;

3. категория земель, перевод в состав которых предполагается осуществить;

4. письменное обоснование (возможно даже заверенное нотариусом), в котором дается четкое объяснение тому, для чего необходима смена категории земли.

Дополнительный список документов, в отсутствие которых в переводе могут отказать:

1. Письменное согласие правообладателя

2. Обоснование из местного органа самоуправления, которое доказывает, что других вариантов для преобразования, кроме как этот, не существует.

3. Оценочная стоимость по кадастру.

4. Полные характеристики земли.

5. Утвержденная печатью и подписью экспертиза эколога.

6. Документ, который подтверждает вид права на выбранный участок (выдается только регистрационным органом).

7. Копия документа, удостоверяющего личность (если заявка от физического лица) или выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРП (от юр. лица или ИП).

Акт о переводе/ отказе в переводе принимается в течение 2 (исполнительным органом субъекта), 3 (Правительством РФ) месяцев.

Направляется заявителю в течение 14 дней со дня принятия Акта.

Отказ может быть обжалован в суд.

Возможные причины отказа в переводе

1. Отсутствие документов, подтверждающих полномочия и права: если обращение отправлено лицом, которое не имеет право собственности на заявленный участок или же у него не имеется соответствующей доверенности от собственника, заверенной нотариальной печатью, в преобразовании категории будет отказано.

2. недостоверные сведение о заявителе или неполный пакет документов (уточнить точный состав документации его можно у органов местного самоуправления, так как для каждого региона он может быть разным).

#право#перевод#земельный#категория#ИЖС#изменение

Буду благодарна за положительную оценку материала :-)

LRurist

LRurist

Юрист в партнер юридической компании

7 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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