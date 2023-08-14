Что делать если затопили соседи? Как действовать, чтобы виновник возместил Вам убытки?

Юридические советы из своей обширной практики по вопросам возмещения убытков, последовательность действий в случае причинения вам убытков в связи с заливом квартиры и во сколько это обойдется (подготовка к суду) — в статье.

Конфликты между соседями в нашей жизни не редкость. Причиной раздора могут быть как соседи, которые своим поведением мешают нормально жить, так и обстоятельства, не зависящие ни от кого.

Не всегда спор удается решить без обращения в суд. В статье юридические советы из своей обширной практики по вопросам возмещения убытков, в том числе такого рода (ущерб) и последовательность действий в случае причинения вам убытков в связи с заливом квартиры.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила Решетникова, оказываю юридическую поддержку и помощь, моя юридическая практика более 18 лет. Только за 2020-2022 годы сумма выигранных судебных дел превысила 1, 2 млрд руб. Занимаюсь частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией.

Итак, конфликтные ситуации с соседями. Что и как является причиной или, если хотите, источником конфликта? Ответ в каждом случае разный. Однако, мы рассмотрим один из…

Затопление помещения

Затопление (и, соответственно, вытекающие из него последствия- убытки) может произойти как в силу человеческого фактора, так и по непредвиденным обстоятельствам. Бывает так, что человек забывает закрыть кран или где -то прорывает трубу. Но так или иначе кто-то должен возместить ущерб потерпевшей стороне. А суммы такого убытка могут быть весьма значительными, в зависимости от стоимости ремонта, техники, мебели и так далее.

Итак, что же делать если, Вы пострадали в результате такого затопления?

В этом случае виновник будет обязан возместить вам причиненный вред в полном объеме. Чтобы оценить размер ущерба, нужно нанять оценщика. В случае вины ответчика такие расходы также будут с него взысканы. Но наличие его вины и факт повреждения имущества и квартиры нужно будет доказать. А это уже отдельная проблема и сложность.

Каждая ситуация решается индивидуально, все зависит от характера спора. Если есть возможность решить конфликт до суда мирным путем, это будет лучший вариант. Попробуйте договориться со своими соседями, вполне вероятно, вы сможете найти компромисс. Никому не хочется тратить на судебные процессы время, нервы и деньги.

Но если решить спор не получается и действительно есть за что бороться, то обращайтесь в суд. Хорошенько подготовьтесь к разбирательству, соберите все необходимые доказательства. Чем лучше вы сможете аргументировать свою позицию, тем больше у вас будет шансов возместить ущерб и все издержки, связанные с судебным процессом.

Чтобы у вас было больше шансов возместить все по максимуму, следуйте указанным ниже рекомендациям.

1. Устраните причину затопления — первое, что необходимо сделать.Это, конечно, не юридический совет, а скорее здравый смысл)) Всячески пытайтесь связаться с хозяевами, чтобы сообщить им о случившемся.

2. Составьте акт о заливе.Для этого нужно обратиться в УК или ТСЖ. В акте обязательно описать причиненный ущерб и обстоятельства, при которых он был причинен. Документ должен быть составлен не позднее 12 часов с момента обращения. Из собственной многолетней практики разрешения таких споров, советую фиксировать ущерб фото съемкой. Можно и видео, но его сложнее использовать в качестве доказательства в суде: судьи, как правило, не тратят время на просмотр «кино», а фото можно приобщить к материалам дела))) Полезно зафиксировать всё и частности помещения, в котором произошел залив.

3. Оцените ущерб и направьте претензию.

Можно попытаться решить вопрос без суда. Вы можете оценить ущерб своими силами. Однако, виновник может с этим и не согласиться. Если он согласен, — то данный факт нужно прописать в соглашении. Если нет, то для оценки ущерба используйте независимого оценщика. По результатам оценки вы получите соответствующий отчет.

Далее направьте претензию по адресу места жительства (пребывания, фактического проживания) или по адресу из ЕГРЮЛ (если это юридическое лицо). К претензии нужно приложить отчет оценщика. Потому отчетов (в подлиннике) нужно 2 (один - ответчику, другой- суд). Но не волнуйтесь6 это по смыслу один отчет (речь о стоимости, просто специалист делает два экземпляра). Стоимость это нисколько не увеличивает. Примерная цена оценки 2023 в Москве (около 20- 60 тыс. руб. в зависимости от объема и сложности работы специалиста).

Примечание: все письменные уведомления, претензии, иск и т.д. направляются исключительно почтовой отправкой с описью.

Если лицо отказывается или просто игнорирует — то нужно готовить исковое заявление.

4. Подготовьте и направьте исковое заявление с необходимыми документами.

Что прикладывается к иску:

документы, подтверждающие Ваши требования;

отчет об оценке ущерба;

квитанции о направлении копий исковых заявлений другой стороне /-ам;

подтверждение оплаты государственной пошлины (уплачивается % от цены иска ст. 333.19 НК);

подтверждение действий, направленных на примирение.

Иск подается по месту жительства ответчика в районный или мировой суд, в зависимости от суммы иска. Если у суда есть техническая возможность, то документ может быть направлен в электронном виде.

Теперь самое сложное- отстоять свои требования в суде. Все мы понимаем, что если договориться до суда не удалось, то маловероятно, что в суде ответчик с радостью согласится признать требования. Конечно — нет! Никто не хочет расставаться с деньгами. Не будет желать и ваш оппонент. Это очевидное утверждение. Потому будьте готовы убедить суд (а это отдельная история) в своей правоте. И опровергнуть (читай- доказать неправоту) доводы Вашего причинителя вреда/ ущерба.

После указанных мероприятий нужно дождаться решения суда. В случае если решение положительное, необходимо будет получить исполнительный лист и предъявить его исполнителю.

Однако, далеко не всегда истцы выигрывают такие дела. Особенно- если в качестве ответчика выступает УК или ТСЖ. Но все можно сделать!

Потому, если Вы пострадали от заливов или иных действий, причинивших Вам убытки, то главное — это своевременно обратиться за квалифицированной помощью!

Буду рада Вам помочь!

Благодарю за положительную оценку материала))