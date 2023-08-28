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ГК РФ

Как не потерять свои деньги: инструкция (гайд) по доказыванию и взысканию убытков. Подробное руководство

В статье делюсь своим опытом и даю пошаговый гайд по доказыванию и взысканию убытков с недобросовестных подрядчиков. Заодно делюсь основными формами своих документов, необходимых для ведения такого спора.
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Как не потерять свои деньги: инструкция (гайд) по доказыванию и взысканию убытков. Подробное руководство

Здравствуйте! Меня зовут Людмила Решетникова, оказываю юридическую поддержку и помощь, моя юридическая практика более 18 лет. Только за 2020-2022 годы сумма выигранных судебных дел превысила 1, 2 млрд руб. Занимаюсь частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией.

В этой статье расскажу все, что на собственном опыте, своих ошибках и успехах поняла о ведении таких споров: с какого момента понятно, что теперь- только спор; когда и как уведомлять подрядчика; проводить ли экспертизу результата; имеет ли он (результат) ценность; что делать в досудебной стадии; что говорить и делать в суде и так далее.

Безусловно, законных) оснований возникновения убытков множество, но

здесь мы рассмотрим наиболее частый случай возникновения убытков — некачественное выполнение подрядчиком работ.

Последние годы моей работы были в компании, занимавшейся строительством автомобильных дорог и аэропортов (о, да! и тех, что вы видите, прилетая в Москву 😉)) . Так что проблема качества всегда стояла на первом месте!

Но и в жизни каждого из нас были или обязательно будут(!) ремонт или того глобальнее — строительство, загородного дома, например ))) где вопросы качества (для нас, как заказчика услуг) всегда в приоритете. И потому нужно понимать, как и какими путями защищать себя и свои интересы (читать «деньги») от недобросовестного подрядчика. Об этом и речь.

По данным статистики Суддепа, на 30.06.2022 в российских арбитражных судах первой инстанции находилось на рассмотрении 640 499 споров (на 16% больше, чем годом ранее). Самыми распространенными категориями остаются споры из договоров энергоснабжения (139 919 новых исков), поставки (84 145) и подряда (52 867).

О, даа, это к вопросу о нагрузке судов и, в этой же связи — качестве рассмотрения дел.

Кратко о том, что есть «убытки». Основания возникновения убытков.

Убытки также делятся на реальный ущерб и упущенную выгоду.

Реальный ущерб — это расходы, которые лицо понесло или должно будет произвести для восстановления своих нарушенных прав, утрата или повреждение его имущества.

Упущенная выгода — это неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (ст. 15 ГК) .

Убытки могут быть прямыми и косвенными, номинальными и реальными, материальными и моральными (моральный вред) . Для привлечения лица к ответственности в виде возмещения убытков необходимо доказать:

  • наличие убытков и их размер;

  • противоправное поведение, повлекшее причинение вреда;

  • причинную связь между противоправностью поведения и наступившими убытками.

Взыскание убытков возможно по:

Общим основаниям — возмещение убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вне зависимости от вида договора. Такое общее право зафиксировано в ст. ст. 15, 393, 393.1 ГК и других нормах

и специальным основаниям. Для подряда — это случаи, когда:

1. заказчик отказался от договора подряда, потому что подрядчик:

· очевидно, не выполнит работы надлежаще, притом что заказчик давал ему разумный срок, чтобы исправить недостатки, но подрядчик в назначенный срок этого не сделал (ст. 715 ГК) ;

· выполнил работы с отступлениями от условий договора или иными недостатками, но не устранил их в разумный срок либо они оказались существенными и неустранимыми (ст. 723 ГК) ;

· нарушил конечный срок выполнения работ или иные договорные сроки, например, промежуточные сроки работ, так, что выполнение работ перестало представлять для заказчика интерес (ст. ст. 405, 708 ГК) ;

· не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы так медленно, что окончить их к сроку явно не сможет (п. 2 ст. 715 ГК) ;

2. убытки причинены участием субподрядчика, которого подрядчик привлек к выполнению работ, хотя был обязан выполнить их лично (п. 2 ст. 706 ГК) ;

3. убытки причинены тем, что утрачено или повреждено имущество, предоставленное заказчиком подрядчику, в том числе материалы и оборудование. (п. 1 ст. 314, ст. 714 ГК).

Здесь делюсь основными формами документов, которые составляются подобных ситуациях. Если они покажутся вам удобными, можете использовать их для своих задач =) .

Процедура предъявления и необходимые для нее документы несколько отличаются потому в статье мы рассмотрим случай, когда недостатки выявлены в ходе исполнения договора, т. е. договор еще НЕ исполнен.

По смыслу ст. 721 и 723 ГК некачественное выполнение- это (любое из указанного) :

  • с такими отступлениями от договора, которые ухудшили результат работ.

  • с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования, предусмотренного договором, если в договоре нет такого условия — для обычного использования результата работ такого рода.

  • без соблюдения обязательных требований, если такие установлены в правовом акте или в предусмотренном таким актом порядке. Например, работы некачественные, когда их результат не соответствует обязательных требованиям нормативных документов.

Итак, прежде всего, обнаружив некачественное выполнение работ, нужно в установленные сроки уведомить подрядчика о выявленных недостатках. Уведомление обязательно! в противном случае — это процессуальное нарушение и ваш оппонент непременно этим воспользуется.

После осмотра, составляем двусторонний акт (форма произвольная, главное — указать все выявленные недостатки и установить сроки их устранения). Подрядчик не явился? — не важно. Главное- что вы его уведомили!

Далее- ждем окончания предоставленного срока.

Если к моменту окончания срока недостатки не устранены и подрядчик не просит о продлении срока их устранения - то готовимся к судебному спору.

Что для этого нужно.

1. если из-за некачественно выполненных работ вы решили воспользоваться правом на односторонний отказ, предусмотренным п. 3 ст. 715 или п. 3 ст. 723 ГК — то направляем уведомление об одностороннем отказе от договора.

2. Делаем расчет убытков. Наиболее оптимальный на мой взгляд расчет — это привлечение эксперта/ экспертного учреждения для составления заключения специалиста. Данное заключение будет потом положено в основу иска. В строительных спорах экспертиза — это помощь и поддержка истцу и доказательство, имеющее ценность — Суду (*прим. — оценивается наряду с прочими, но как правило, хорошее заключение — редко игнорируется судом). Но для лигитимности заключения — привлекаем подрядчика на осмотр- уведомление.

3. Направляем претензию подрядчику и обязательно прикладываем заключение специалиста.

Ждем от подрядчика возражений. А они — будут!)) Отвечаем на возражения подрядчика (не обязательно).

Готовим исковое заявление и идем в суд.

Схематически наш процесс выглядит так: Досудебная и Судебная стадии. В каждой стадии очень важно соблюдение всех необходимых мероприятий.

стадии нашего процесса 

Нужно пояснить сразу в ходе судебного процесса очень многое зависит от компетентности специалиста, представляющего Ваши интересы, потому как в делах о подряде практически всегда назначается судебная экспертиза и тут очень большую роль играет профессионализм и компетентность юриста.

Правда жизни такова, что не всегда заключения экспертов (даже в судах ) верны , обоснованы и подтверждают факт. Очень часто это совершенно несостоятельный документ, который может стать основой судебного решения. И вы, вместо компенсации убытков еще и должны останетесь.) такое бывает по разным причинам, и одна из них- прямая или косвенная заинтересованность экспертов…

Потому важно в ходе рассмотрения иска занимать очень активную позицию.

Зачастую исключительно проактивная позиция стороны является едва ли не основой успешного дела.

Пример из моей практики- одно из моих арбитражных дел по иску Подрядчика к Заказчику о взыскании 127 млн. руб. [1] за якобы выполненные по договору подряда работы (это к вопросу о «состоятельности и законности» экспертизы- результат был дан экспертом в другом деле).

Подрядчик выполнял работы по строительству нескольких веток газопровода в Московской области. Получил аванс в размере более 230 млн. руб., работы не выполнил. Задолго до завершения договора, его признали банкротом. На основании проведенной в другом деле экспертизы, подрядчик пошел в суд за взысканием т.н. «разницы».

На дату рассмотрения спора часть работ демонтирована, часть выполнена другим подрядчиком, что позволило подрядчику безосновательно заявлять о полном выполнении договора, а заказчику создавало невозможность установления фактического выполнения.

Выиграть дело мне позволила только активная позиция как в суде (в ходе процесса проведено 3 судебных строительно — технических экспертизы, составлено 2 рецензионных заключения, реализован вызов и допрос эксперта, оспаривание результатов заключения оппонентов и т.д.) так и совершение целого комплекса иных мероприятий в т.ч. по установлению фактического выполнения, инициировано заявление о возбуждении уголовного дела, осуществлены действия по поиску доказательств заинтересованности, в том числе в ходе уголовного расследования.

Это дело я выиграла, мой доверитель не потерпел убытков)

Приглашаю поделиться в комментариях своим опытом по взысканию убытков.

[1] Решение Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2021 по делу № А40-245506/19.

LRurist

LRurist

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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