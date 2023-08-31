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Право

Новые поправки в закон позволят иметь доступ к личным данным без судебного решения

В МВД России разработали ряд поправок к ФЗ от 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности» (ОРМ). Предлагаемые изменения позволят силовикам иметь удаленный доступ к любой информации из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и с устройств граждан без решения суда.
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Предлагаемые изменения ( опубликованы на портале правовых актов 14.08) позволят приравнять любую информацию, передаваемую через Интернет, к необходимым для следственных действий данным. В это связи, силовики получат право на удаленный доступ к любой информации с устройств граждан без решения суда.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила Решетникова, оказываю юридическую поддержку и помощь. Занимаюсь частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией.

В силу ФЗ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 8, 9) решение о проведении ОРМ принимает суд, если исследование информации связано с ограничением конституционных прав граждан на тайну переписки, иных сообщений, передаваемых через Интернет.

Таким образом, чтобы получить какую-либо личную информацию граждан, необходимо иметь соответствующее решение суда.

Обоснование инициативы

Поправки необходимы в связи с ростом интернет-преступлений уверяют авторы инициативы. В последние пару лет преступления происходят преимущественно с использованием частных сетей (VPN). Например, в 2022 году было выявлено более 522 тыс. подобных преступлений.

71% уголовных дел приостановлен в связи с тем, что не удалось определить преступника по данным МВД. При этом, необходимые инструменты, позволяющие оперативно запрашивать и изучать информацию о месте и времени удаленного подключения и оборудовании, с которого оно производилось у силовиком отсутствуют.

Таким образом, обновление содержания ОРМ и расширение его диапазона — это объективный процесс, т.к. закон должен соответствовать реалиям и учитывать изменения в информационной сфере общества. В то же время нужно учитывать и соблюдать фундаментальные законоположения, прежде всего принцип уважения прав человека и основных свобод. И тайну связи как один из элементов существующей системы прав и свобод человека", - заключил спикер.

Возможные риски и последствия

Персональные данные, тайна переписки, частной жизни основные конституционные права, подлежащие защите.

Предлагаемые поправки значительно расширяют уже имеющиеся полномочия правоохранительных органов по проведению ОРМ.

Может возникнуть соблазн злоупотребления предоставленными возможностями и не только со стороны правоохранительных органов. Появится возможность получать доступ к личной информации без должных оснований и контроля, что может привести к ее незаконному / неправомерному использованию. Более того, очевидно и то, что одна из сторон будет иметь преимущество без возможности другой стороны оспорить такие действия.

Формулировка законопроекта, предложенная МВД, слишком широкая. Она позволит получать доступ к любым сведениям в Интернете: к переписке в электронной почте, мессенджерах, к различным рабочим кабинетам на сайтах, облачным хранилищам и т.д., то есть к информации, отсутствующей в свободном доступе.

Конечно, однозначно утверждать о пользе поправок или возможном злоупотреблении пока рано. Инициатива пройдет через несколько инстанций и не исключено, что будет неоднократно скорректирована.

Однако стоит учитывать, что сейчас в уголовном судопроизводстве на практике тайна связи ограничивается без соответствующего судебного решения, и вроде как в этом нарушений не находят (н-р: следователь изымает смартфон, а затем дословно отражает (копирует / фотографирует) в протоколе осмотра содержание переписки из мессенджеров.

К сожалению, как часто бывает слишком много возможностей порождает много соблазнов… Посмотрим..

LRurist

LRurist

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

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Комментарии

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    Новые поправки в закон позволят иметь доступ к личным данным без судебного решения

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