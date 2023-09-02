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Законопроекты

Минцифры предложило блокировать сайты с информацией по обходу блокировок

Ранее участились сбои у VPN-сервисов, которые связывали с их блокировкой Роскомнадзором.
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Минцифры предложило блокировать сайты с информацией по обходу блокировок

Минцифры РФ предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России.

  • Министерство опубликовало проект постановление, которое предполагает дополнительные основания для внесения сайтов в реестр запрещённых.

  • Роскомнадзор сможет блокировать сайты, на которых размещена информация о способах доступа к заблокированным ресурсам, следует из текста. До этого Госдума приняла закон, который в том числе запрещает рекламу VPN-сервисов.

  • Формальный запрет на доступ к средствам обхода блокировок действует с 2017 года, когда вступил в силу закон о защите информации. В августе 2023-го участились случаи сбоев у крупных VPN-провайдеров, эксперты связывали это с блокировкой сервисов Роскомнадзором.

  • При этом глава Минцифры Максут Шадаев летом 2022 года выступал «категорически» против наказания за обход блокировок, а также говорил, что «VPN в стране у нас пока не приживаются».

LRurist

LRurist

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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