Гарантийные обязательства. Сложности защиты интересов подрядчика в суде

Последние годы моей работы были в компании, занимавшейся строительством автомобильных дорог и аэропортов (о, да! и тех, что вы видите, прилетая в Москву). Так что проблема качества всегда стояла на первом месте!

Гарантийные обязательства — одна из ключевых составляющих договоров строительства. Они обеспечивают защиту интересов заказчиков, а также гарантируют качество и надлежащее исполнение строительных работ. Однако, в реальности споры по исполнению гарантийных обязательств в строительстве далеко не редкость.

И в суде, учитывая презумпцию вины подрядчика, последнему следует очень потрудиться, чтобы отстоять свою точку зрения (читай — отсутствие вины).

Споры по исполнению гарантийных обязательств могут возникнуть в случае, если заказчик обнаруживает дефекты или проблемы с работой объекта строительства в течение гарантийного периода и желает получить их устранение или компенсацию. Подрядчик может отрицать наличие дефектов или оспаривать их причины.

Разрешение таких споров, как правило, начинается с переговоров и попыток добиться взаимоприемлемого решения между сторонами, а заканчивается , как ни крути — судом.

В моей практике споров по исполнению гарантийных обязательств было много, и если приходилось представлять интересы подрядчика-то предварительная документальная подготовка — первична!

На собственном опыте, своих ошибках и успехах поняла нюансы ведения таких споров: с какого момента понятно, что теперь — только суд, когда и как уведомлять подрядчика, проводить ли экспертизу результата, имеет ли он (результат) ценность, что делать в досудебной стадии, что говорить и делать в суде и так далее.

Но это — в следующем материале.

Буду рада помочь)