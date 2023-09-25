Как взыскать долги. Какие действия могут указывать на признание долга

Здравствуйте! Меня зовут Людмила Решетникова, партнер в юридической компании GRCS, моя юридическая практика — более 18 лет, только за 20-22 годы сохранила бизнесу (выиграно в судах) более 1,2 млрд. рублей.
И иногда (правда, крайне редко) в ходе судебного процесса оппонент признает долг.
Следует отметить, что в законе об этом нет специальных указаний. Речь о признании долга должником идет в статье ГК о прерывании срока исковой давности: такое признание прерывает течение срока (ст. 203 ГК). Если впоследствии кредитору все-таки придется обращаться в суд, срок начнет течь заново.
Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. В таком случае срок давности начинает течь заново.
К таким действиям ВС относит:
признание претензии;
изменение договора, из которого следует, что должник признает долг;
акт сверки расчетов.
Помимо упомянутых ВС, можно также назвать и другие такие действия:
предоставление должником обеспечения по соответствующему долгу;
признание обоснованности претензии кредитора;
уплата процентов по долгу.
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