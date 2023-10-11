Немного юридического юмора в ленту. Полуголая судья с сигаретой

Как судью отстранили от работы после заседание по Zoom в полуголом виде.

Право — не только скучные нормы и громоздкте законодательные акты — это ещё и невероятные и, часто смешные, случаи жизни. Один из них.

В 2022 году в Колумбии в ходе виртуального судебного заседания по Zoom рассматривалось дело об освобождении под залог подсудимого, обвиняемого в подрыве автомобиля.

Во время заседания 34-летняя судья Вивиан Полания на целых 33 секунды предстала перед участниками суда лежащей на кровати в полуголом виде, затягивая сигарету.

После того, как прокурор ей сообщил о включенной камере, судья незамедлительно выключила ее, однако видео уже попало в сеть.

В итоге дело о неподобающем поведении судьи было рассмотрено Национальной комиссией Колумбии по судебной этике, которая постановила отстранить Вивиан Поланию от работы до февраля 2023 года.

Стоит отметить, что по версии судьи, она была вынуждена слушать дело из постели с сигаретой, поскольку у нее случилась паническая атака.

Выигрываю коммерческие и строительные споры! Обращайтесь!