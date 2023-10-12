В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах

✔️ Такие торговые точки должны будут использоваться исключительно для продажи алкогольной продукции, а их перемещение должно быть невозможно (то есть они должны будут находиться в здании или сооружении и не могут располагаться в киоске или палатке).



👉🏻 Как отмечают авторы в пояснительной записке, целью принятия законопроекта является уменьшение объема потребляемой алкогольной продукции и, как следствие, снижение отрицательных последствий для общества от употребления алкоголя (включая раннюю смертность лиц трудоспособного возраста из-за причин, ассоциированных с алкоголем).



👉🏻 По мнению инициаторов, вынесение продажи алкоголя в специализированные места и запрет его продажи в супермаркетах позволит исключить спонтанное приобретение алкогольной продукции (когда алкоголь не входит в список планируемых покупок, но покупатель, проходя мимо соответствующего отдела, приобретает алкогольную продукцию, в том числе из-за маркетинговых приемов).



👉🏻 Также данная мера позволит контрольным органам с большей эффективностью выявлять некачественную алкогольную продукцию или факты незаконной продажи.



В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 февраля 2024 года. При этом лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданные до этого дня, будут актуальны до окончания срока их действия.



Законопроект с поправками в Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"



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