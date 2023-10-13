Убийственное дело. Кэмпденское чудо или как зародился принцип «Нет тела, нет дела»

В 1660 году приказчик Уильям Харрисон отправился в соседнюю деревню для сбора арендной платы и пропал.

Его супруга отправила их слугу Джона Перри на поиски мужа, но тот тоже не вернулся.

На следующий день на поиски отправился сын приказчика и по пути встретил слугу Перри, который сообщил, что не нашел хозяина. Возвращаясь домой, они нашли на дороге несколько окровавленных вещей пропавшего приказчика. Тело найдено не было.

Когда началось следствие, первым подозреваемым стал слуга Перри, который сначала все отрицал, говоря, что просто заблудился на поисках хозяина, а позднее (возможно, после пыток) внезапно признался, что во всем виноваты его близкие.

Слуга Перри утверждал, что его мать и брат ограбили хозяина, убили его и избавились от тела в пруду, однако там останки обнаружены не были.

Не смотря на заверения матери и брата в своей непричастности, отсутствие доказательств и самого тела, всех троих признали виновными в убийстве и приговорили к смертной казни.

В итоге, в 1661 году слуга Перри, его мать и брат были повешены за убийство приказчика Уильяма Харрисона … который в 1662 году вернулся домой живой и невредимый.

Он рассказал, что в день исчезновения его ограбили, похитили, погрузили на турецкий корабль и продали в рабство в Турции. Однако во всех этих события семья Перри была не при чем.

В рабстве Харрисон провел примерно полтора года, пока его хозяин не умер, в связи с чем ему удалось вернуться домой.