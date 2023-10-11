Какие условия необходимы для прекращения обязательства зачетом

Согласно гражданскому кодексу зачет является одним из способов прекращения обязательств. Данный способ при его использовании позволяет сократить оборот денежной массы, оптимизирует и ликвидирует неплатежи за оказанные услуги и выполненные работы.

1️⃣Встречность требований

🔴Исключение: в случаях, предусмотренных законом или договором, зачетом могут быть прекращены требования, не являющиеся встречными, например, согласно положениям п. 4 ст. 313 ГК.

2️⃣Однородность требований

🔴Исключение: возможен зачет активного и пассивного требований, которые возникли из разных оснований. Критерий однородности соблюдается при зачете требования по уплате основного долга (например, покупной цены по договору купли-продажи) на требование об уплате неустойки, процентов или о возмещении убытков (например, в связи с просрочкой выполнения работ по договору подряда).

3️⃣ срок исполнения наступил

🔴Исключение: если такой срок не указан или определен моментом востребования.

🔴Важно: обязательства считаются прекращенными зачетом в размере наименьшего из них не с момента получения заявления о зачете соответствующей стороной, а с момента, в который обязательства стали способными к зачету.

Например, если срок исполнения активного и пассивного требований наступил до заявления о зачете, то обязательства считаются прекращенными зачетом с момента наступления срока исполнения обязательства (или возможности досрочного исполнения пассивного обязательства), который наступил позднее, независимо от дня получения заявления о зачете.

(Подробнее: п. п. 10 – 15 ПП ВС от 11.06.2020 № 6).

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