Перечень оснований для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП расширен. 13.11.2023 вступили в силу поправки, внесенные в Закон о государственной регистрации юрлиц и ИП Федеральным законом от 02.11.23 № 519-ФЗ.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, я практикующий юрист с многолетней практикой и большим положительным судебных опытом. Защищаю интересы юридических и физических лиц в судах. В заметке об изменениях в части исключения из Реестров.

Организация, которую исключили из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), прекращает свое существование. Предприниматель, исключенный из реестра ИП (ЕГРИП), не может далее вести бизнес.

Исключить организацию или ИП из реестра могут сами налоговики, в случаях, если:

организация в течение 12 последних месяцев не сдавала налоговую и бухотчетность и не осуществляла операций ни по одному счету в банке; ИП в течение 15-ти последних месяцев не сдавал налоговую отчетность, или истекли 15 месяцев с даты окончания действия патента. Плюс к этому за предпринимателем числится задолженность по налогам (взносам, сборам); наличие в реестре сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течении 6-ти и более месяцев с момента ее внесения.

Поправки в закон ввели еще одно основание для исключения из реестра. Касается компаний и ИП, которым банкиры присвоили высокую степень риска.

Банки распределяют клиентов по степеням риска. Для этой цели создана платформа «Знай своего клиента». Те, кто отнесен к высокой степени риска, вправе подать заявление об ее понижении в специальную межведомственную комиссию. Если комиссия откажет, можно обратиться в суд. В случае проигрыша ИФНС исключит клиента из реестра юрлиц или реестра ИП.