Можно ли вернуть деньги за незаконченное онлайн обучение. Позиция ВС

Попался интересный спор и позиция Верховного Суда, хочу поделиться ею с вами.

Меня зовут Людмила, я практикующий юрист с многолетней практикой и большим положительным судебных опытом. Защищаю интересы юридических и физических лиц в судах.

Верховный суд РФ рассмотрел потребительский спор о возврате денег за прерванное обучение в рамках онлайн-курсов стоимостью 250 тыс. рублей. Нижестоящие суды взыскали в пользу покупателя менее десятой части уплаченной суммы, сославшись на заключенную им публичную оферту. ВС указал, что подобные условия договора ущемляют права потребителя,

Как это было

В 2021 года житель Читы купил в рассрочку образовательные курсы для предпринимателей продолжительностью 1 год. Стоимость услуг составила 250 тыс. рублей.

Получив онлайн-доступ к материалам, отучился два курса, после чего прекратил обучение за ненадобностью, уведомив об этом исполнителя услуг.

Компания, сославшись на условия публичной оферты, предложила возврат в размере 20 тыс. рублей. В сентябре того же года читинец направил письменную претензию, требуя уплаченную им сумму за вычетом фактически понесенных исполнителем расходов, а также обоснование этих расходов. Получив отказ, он подал потребительский иск, в котором попросил взыскать с компании 150 тыс. рублей, уплаченных за образовательные услуги, и неустойку в 67,5 тыс. рублей.

Суд первой инстанции решил, что ответчик должен вернуть часть уплаченной по договору суммы в размере, который определяется в соответствии с публичной офертой. Согласно ее условиям, при отказе заказчика от услуг в период со 121-го и до 150-го дня обучения возврату подлежит 8% от суммы. В итоге суд взыскал в пользу истца 20 тыс. рублей, отметив, что в данном споре закон о защите прав потребителей на правоотношения сторон не распространяется.

Вторая инстанция, напротив, прислушалась к доводам истца, что образовательные курсы он покупал не в коммерческих целях, а для «развития личностных качеств и личностного роста». В пользу истца дополнительно взыскан потребштраф 10 тыс. рублей.

Кассационная инстанция оставила решение без изменения.

Верховный суд встал на сторону жителя Читы, указав, что на такие отношения распространяются положения Закона о защите прав потребителей, который закрепляет право клиента отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время. При этом покупатель должен оплатить только фактически понесенные продавцом расходы.

«Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе ее оказания. В случае отказа от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик возмещает исполнителю его фактические расходы, которые он понес до этого момента в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался», — говорится в документе." ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ от 08.08.2023. Дело направлено на новое рассмотрение.

Учимся отстаивать свои права! И обращаемся за помощью к специалистам-юристам с положительным судебных опытом! Выигрываю коммерческие и строительные споры!