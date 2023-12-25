Вводят больше оснований для наложения штрафов на водителей

Минтранс подготовил проект правительственного постановления, которым будут утверждены правила размещения средств фиксации нарушений ПДД.

Речь идет о стационарной, передвижной и мобильной фиксирующей технике.

Помимо прочего, правилами предусмотрено, что камеры будут фиксировать и передавать контролерам нарушения водителями требований, установленных знаками, отображаемыми на динамичных инфотабло, и знаками переменной информации.

В целях привлечения владельца к ответственности в уполномоченное подразделение МВД с камеры передастся фото автомобиля и место установки динамического информационного табло или знака. При этом фото должно быть видно, какое нарушенное требование демонстрировалось.