Логотип Людмила Решетникова
Людмила Решетникова
Обзор судебной практики

Одна статья КоАП — одно наказание. Так сказал Верховный суд

Наткнулась на интересный спор ( а точнее мнение судов), хочу вам об этом рассказать.
15 4
Одна статья КоАП — одно наказание. Так сказал Верховный суд
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Добрый день!

Компания ввезла на территорию РФ контрафактную продукцию. Факт незаконного использования чужой интеллектуальной собственности установили в рамках таможенного досмотра, был составлен протокол об административном правонарушении. Всего по одной таможенной декларации было ввезено три вида контрафактной продукции, в отношении компании было возбуждено три административных дела.

По всем трем делам арбитражными судами первой инстанции компания была признана виновной, назначили наказание — штраф в размере 50 тыс. рублей за каждый эпизод.

Компания обжаловала решения судов первой инстанции, указав, что:

  1. 🚩наказание должно быть однократным, так как три вида, контрафактного товара были ввезены по одной таможенной декларации

  2. 🚩нарушение зафиксировано в одном протоколе,

  3. 🚩Однократность наказания закреплена пунктом 5 статьи 4.4 КоАП,

  4. 🚩Данная норма применяется в случае, если несколько нарушений по одной и той же статье КоАП выявлены в ходе госнадзора при проведении одного контрольного мероприятия.

Однако суды отклонили доводы компании, так как досмотр был проведен и нарушение выявлено в ходе мероприятий таможенного контроля, который, по мнению судов, регулируется Таможенным кодексом и законом о таможенных органах и не подпадает под действие закона о госнадзоре.

Разрешать спор пришлось в Верховном суде. Высшие судьи поддержали доводы подателя жалобы. ВС РФ было отмечено, что:

  1. 🎌норма однократности наказания распространяется и на таможенный контроль несмотря на то, что он прямо не поименован в законе о госнадзоре.

  2. 🎌уплата штрафа не отменяет применение указанной нормы.

В результате штраф по третьему эпизоду был отменен.

По второму эпизоду дело направлено на новое рассмотрение с предписанием учесть норму однократности наказания за однотипные нарушения, выявленные в рамках одного контрольного мероприятия.

Так вот к чему это я… Боритесь за свои права! Суды тоже ошибаются.. иногда часто…

Даже если получили «отказное решение» в суде первой инстанции — обращайтесь к специалисту и он поможет (может помочь) «развернуть» дело во второй инстанции.

Начать дискуссию

Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Отчетность

Что делать, если отчитаться нужно было еще вчера

Даже самый ответственный и дисциплинированный бухгалтер может опоздать со сдачей отчетности. Что делать, если это произошло — чем грозят последствия и, главное, можно ли снизить штраф или вообще его избежать? Давайте разбираться!

Что делать, если отчитаться нужно было еще вчера
13

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовые отношения

Сотрудника можно привлечь к дисциплинарной ответственности за разглашение зарплат коллег

Узнать, сколько работодатель платит коллегам и рассказать всем в коллективе, чревато увольнением и дисциплинарными взысканиями.

15
Общество

Ассоциация туроператоров: в страны Европы не пустят без биометрического паспорта

При отказе предоставить биометрические данные, туристам запретят въезжать в европейские страны из Шенгенской зоны.

60

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Аксиоматика
Аксиоматика
Автоматизация учета

Роботы или Excel: как упростить работу финансистам

Excel — не просто программа. Это краеугольный камень, на котором держится работа клерков во всех компаниях мира. Финансистов уж точно. И сегодня речь пойдет о роботизации этого блока работы.

Роботы или Excel: как упростить работу финансистам
33
Логотип Людмила Решетникова
Людмила Решетникова
Обзор судебной практики

Одна статья КоАП — одно наказание. Так сказал Верховный суд

Наткнулась на интересный спор ( а точнее мнение судов), хочу вам об этом рассказать.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
14
Бухгалтеры

Как разобраться в тонкостях законодательства и отчитываться в контролирующие органы без ошибок и стресса

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве. Все это вас ждет на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

29

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Зарплата

Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция

Проведение индексации сопровождается внесением изменений в штатное расписание и другие локальные акты работодателя. Также компании, которые ведут расчет зарплаты в 1С, должны внести изменения в рабочую конфигурацию.

Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция
33
Воинский учет

Эксперт: работодателей освободят от передачи сведений в военкоматы, но будут штрафовать

В 2024 году начнет работать реестр воинского учета в электронном виде. Работодателям, которые не ведут учет, будут автоматически приходить штрафы. Успейте подготовиться и защитить себя от взысканий!

102
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и ФЗ №152 к обработке, учету и ведению документов

01.09.22 г. в закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» внесены правки, которые существенно расширили список лиц, подпадающих под действие закона.

Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и ФЗ №152 к обработке, учету и ведению документов
26
Логотип А2Б
А2Б
ЭДО

Сравнение популярных систем электронного документооборота

В эпоху цифровизации перевод документооборота компаний в электронный формат становится актуальной задачей. Системы электронного документооборота (СЭД) предоставляют множество преимуществ по сравнению с традиционным бумажным делопроизводством. 

Сравнение популярных систем электронного документооборота
29
Логотип Ярослав Сафронов
Ярослав Сафронов
Банкротство

Когда могут признать сделку должника и предпринимателя недействительной. 10 доказательств

Законом о банкротстве, а именно нормой п. 2 ст. 61.2 предусмотрено право конкурсного управляющего анализировать все сделки должника за период 3-5 лет до его банкротства и подавать заявления о признании таких сделок недействительными.

11
Банки

«Тинькофф» будет привозить карты жителям Симферополя и Севастополя

Жители Крыма смогут заказывать дебетовые и кредитные карты «Тинькофф» с доставкой.

19

Разборы законов

1 171
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Право

Цифра дня. Про долги

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыщет с должников в пользу банков более 3,2 трлн руб. по итогам 2023 года

Цифра дня. Про долги
25
Валюта

БКС Банк изменит условия хранения иностранной валюты

Для клиентов БКС Банка с 1 марта будут действовать новые лимиты на хранение валюты. Без комиссии можно хранить до 1 тыс. долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков и гонконгских долларов.

52
Налог на имущество физических лиц

Расширен перечень недвижимости, относящейся к жилым домам

С 2024 года перечень недвижимости, которое относится к жилым домам при исчислении налога на имущество, дополнили.

111
Вклады

47% россиян считают, что лучше хранить свободные деньги в банке

Почти половина жителей страны уверены во вкладах, но 27% считают, что свободным деньгам не место в банках.

49
НДС

Где кафе из малого бизнеса брать данные о зарплате для льготы по НДС

Для льготы по НДС в общепите средняя зарплата за минувший год должна быть не менее среднеотраслевой в регионе. Это касается и малого бизнеса.

67
Бесплатно с Отчетность в СФР

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР
2,1 тыс.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип BRG
BRG
Эквайринг

Операции по эквайрингу можно упростить за 1 час

Чтобы принимать безналичные платежи по картам, компании подключают услугу эквайринга. Для этого подбирают в банке подходящий вид эквайринга, заключают договор и настраивают функционал в программе для учета. Рассмотрим, как настроить и проводить операции эквайринга в конфигурации 1С:ERP 2.5 на примере релиза 2.5.12.222.

Операции по эквайрингу можно упростить за 1 час
33
Ведение бизнеса

Компания «Мангазеи» купит российский бизнес Polymetal

Активы золотодобытчика Polymetal оценили в 3,69 млрд долларов. Саму сделку будут проводить в российских рублях с помощью компаний, которые не попали под санкции.

50