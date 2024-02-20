Одна статья КоАП — одно наказание. Так сказал Верховный суд

Наткнулась на интересный спор ( а точнее мнение судов), хочу вам об этом рассказать.

Добрый день!

Компания ввезла на территорию РФ контрафактную продукцию. Факт незаконного использования чужой интеллектуальной собственности установили в рамках таможенного досмотра, был составлен протокол об административном правонарушении. Всего по одной таможенной декларации было ввезено три вида контрафактной продукции, в отношении компании было возбуждено три административных дела.

По всем трем делам арбитражными судами первой инстанции компания была признана виновной, назначили наказание — штраф в размере 50 тыс. рублей за каждый эпизод.

Компания обжаловала решения судов первой инстанции, указав, что:

🚩наказание должно быть однократным, так как три вида, контрафактного товара были ввезены по одной таможенной декларации 🚩нарушение зафиксировано в одном протоколе, 🚩Однократность наказания закреплена пунктом 5 статьи 4.4 КоАП, 🚩Данная норма применяется в случае, если несколько нарушений по одной и той же статье КоАП выявлены в ходе госнадзора при проведении одного контрольного мероприятия.

Однако суды отклонили доводы компании, так как досмотр был проведен и нарушение выявлено в ходе мероприятий таможенного контроля, который, по мнению судов, регулируется Таможенным кодексом и законом о таможенных органах и не подпадает под действие закона о госнадзоре.

Разрешать спор пришлось в Верховном суде. Высшие судьи поддержали доводы подателя жалобы. ВС РФ было отмечено, что:

🎌норма однократности наказания распространяется и на таможенный контроль несмотря на то, что он прямо не поименован в законе о госнадзоре. 🎌уплата штрафа не отменяет применение указанной нормы.

В результате штраф по третьему эпизоду был отменен.

По второму эпизоду дело направлено на новое рассмотрение с предписанием учесть норму однократности наказания за однотипные нарушения, выявленные в рамках одного контрольного мероприятия.

Так вот к чему это я… Боритесь за свои права! Суды тоже ошибаются.. иногда часто…

Даже если получили «отказное решение» в суде первой инстанции — обращайтесь к специалисту и он поможет (может помочь) «развернуть» дело во второй инстанции.