Что нельзя делать собственнику со стенами в своей квартире

С недавнего времени фраза «мой дом — моя крепость» обросла большим числом исключений — и все это с легкой руки Верховного суда РФ.

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С недавнего времени фраза «мой дом — моя крепость» обросла большим числом исключений — и все это с легкой руки Верховного суда РФ.

☎️ Итак, что теперь собственнику нельзя делать со стенами в своей квартире

1) устанавливать блок кондиционера на внешней стене дома, т. к. это является одной из форм использования общедомового имущества (определение ВС РФ № 5-КГ22-150-К2);

2) расширять оконные проемы (обустраивая, например, панорамное остекление в своей квартире), т. к. это влечет уменьшение площади общедомового имущества (определение ВС РФ № 5-КГ24-47-К2);

3) объединять лоджию или балкон с жилой комнатой, демонтируя часть фасадной стены, т. к. здесь также уменьшается площадь общего имущества дома (определение ВС РФ № 41-КГ24-57-К4).

Во всех указанных случаях, по мнению Верховного суда РФ, владелец квартиры должен получить согласие остальных собственников помещений дома в форме решения общего собрания:

для использования общедомового имущества (установки кондиционера, видеокамеры и пр.) требуется набрать более 50% голосов участвующих в собрании,

а для одобрения уменьшения площади общедомового имущества (в результате расширения оконного проема, объединения лоджии/балкона с комнатой и т.п.) необходимо получить согласие всех собственников помещений дома (100%) (ч.1 ст. 46 ЖК РФ).

Таким образом, без согласия собственников нельзя затрагивать стены, относящиеся к общему имуществу дома — это: