ЦОК ОБЩАЯ КОЛЛЕКЦИИ 23.06 Мобильный (2)
Людмила Решетникова
Штрафы ГАИ

Как оспорить штраф ГИБДД в 2025 году

Можно ли оспорить? Да, штраф можно обжаловать, если вы с ним не согласны. Главное — успеть подать жалобу в срок и правильно ее оформить.

Главное нужно помнить, что срок обжалования только 10 дней

с момента получения постановления (неважно, вручил ли его инспектор или оно пришло по почте с камеры).

🔹 Если 10-й день выходной — срок продлевается до следующего рабочего дня.
🔹 Если пропустили срок — можно попросить его восстановить, но для этого нужна уважительная причина (например, болезнь, командировка).

1. Кто же может обжаловать штраф?

  • Водитель, на которого выписан штраф.

  • Его представитель (по доверенности).

  • Потерпевший (если нарушение задело чьи-то интересы).

Основания такого обжалования

Штраф можно оспорить, если:

  1. Ошибка в данных:

    • Камера неправильно распознала номер (например, вместо «О» написала «0»).

    • Автомобиль уже продан, но штраф пришел старому владельцу.

    • За рулем был не собственник (арендатор, человек по доверенности).

  2. Нет нарушения:

    • Нарушение зафиксировала тень от машины, а не сама машина.

    • Авто физически не могло ехать с такой скоростью (например, старый грузовик не разгонится до 200 км/ч).

  3. Проблемы с дорогой:

    • Знаков не было или их не видно.

    • Разметка стерта или занесена снегом.

  4. Другие причины:

    • Вас не было в городе (есть авиабилеты, гостиничные чеки).

    • Штраф выписан дважды за одно и то же нарушение.

2. Как оспорить штраф?

1. Написать жалобу

В ней нужно указать:

  • Кому подаете (ГИБДД, МАДИ, суд).

  • Ваши данные (ФИО, адрес, контакты).

  • Номер и дату постановления.

  • Почему штраф несправедлив (со ссылками на законы).

  • Просьбу отменить штраф.

  • Список доказательств (фото, видео, документы).

2. Подать жалобу

Куда:

  • Если штраф выписал инспектор — начальнику его подразделения или в суд.

  • Если штраф с камеры — в ГИБДД, МАДИ или АМПП (если это парковка).

Как подать:
✅ Лично (в канцелярию ГИБДД или суда).
✅ По почте (заказным письмом с описью вложения).

ГИБДД рассмотрит жалобу за 10 дней. Суд — до 2 месяцев.

Если решение не в вашу пользу, можно подать жалобу в вышестоящий суд.

Какие доказательства помогут?

  • 📸 Фото/видео с места нарушения (например, отсутствие знаков).

  • 📄 Договор купли-продажи (если машина уже не ваша).

  • ✈️ Билеты, чеки, справки (доказывают, что вас не было).

  • 🚗 Техпаспорт (если авто не могло нарушить).

Если не успели обжаловать — штраф надо оплатить в течение 60 дней.

Важно! Не платите штраф, пока жалоба не рассмотрена — иначе оспорить будет сложнее.

Если нужна помощь — обращайтесь к юристу. Буда рада вам помочь!)

Информации об авторе

Людмила Решетникова

Людмила Решетникова

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

16 подписчиков 127 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум