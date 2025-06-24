Как оспорить штраф ГИБДД в 2025 году

Можно ли оспорить? Да, штраф можно обжаловать, если вы с ним не согласны. Главное — успеть подать жалобу в срок и правильно ее оформить.

Главное нужно помнить, что срок обжалования только 10 дней с момента получения постановления (неважно, вручил ли его инспектор или оно пришло по почте с камеры).

🔹 Если 10-й день выходной — срок продлевается до следующего рабочего дня.

🔹 Если пропустили срок — можно попросить его восстановить, но для этого нужна уважительная причина (например, болезнь, командировка).

1. Кто же может обжаловать штраф?

Водитель, на которого выписан штраф.

Его представитель (по доверенности).

Потерпевший (если нарушение задело чьи-то интересы).

Основания такого обжалования

Штраф можно оспорить, если:

Ошибка в данных: Камера неправильно распознала номер (например, вместо «О» написала «0»).

Автомобиль уже продан, но штраф пришел старому владельцу.

За рулем был не собственник (арендатор, человек по доверенности). Нет нарушения: Нарушение зафиксировала тень от машины, а не сама машина.

Авто физически не могло ехать с такой скоростью (например, старый грузовик не разгонится до 200 км/ч). Проблемы с дорогой: Знаков не было или их не видно.

Разметка стерта или занесена снегом. Другие причины: Вас не было в городе (есть авиабилеты, гостиничные чеки).

Штраф выписан дважды за одно и то же нарушение.

2. Как оспорить штраф?

1. Написать жалобу

В ней нужно указать:

Кому подаете (ГИБДД, МАДИ, суд).

Ваши данные (ФИО, адрес, контакты).

Номер и дату постановления.

Почему штраф несправедлив (со ссылками на законы).

Просьбу отменить штраф.

Список доказательств (фото, видео, документы).

2. Подать жалобу

Куда:

Если штраф выписал инспектор — начальнику его подразделения или в суд.

Если штраф с камеры — в ГИБДД, МАДИ или АМПП (если это парковка).

Как подать:

✅ Лично (в канцелярию ГИБДД или суда).

✅ По почте (заказным письмом с описью вложения).

ГИБДД рассмотрит жалобу за 10 дней. Суд — до 2 месяцев.

Если решение не в вашу пользу, можно подать жалобу в вышестоящий суд.

Какие доказательства помогут?

📸 Фото/видео с места нарушения (например, отсутствие знаков).

📄 Договор купли-продажи (если машина уже не ваша).

✈️ Билеты, чеки, справки (доказывают, что вас не было).

🚗 Техпаспорт (если авто не могло нарушить).

Если не успели обжаловать — штраф надо оплатить в течение 60 дней.

Важно! Не платите штраф, пока жалоба не рассмотрена — иначе оспорить будет сложнее.

Если нужна помощь — обращайтесь к юристу. Буда рада вам помочь!)