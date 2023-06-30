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Маркировка товаров

«Регистр БАД» о проблемах оборота БАД. В каждом третьем БАД превышена дозировка активных веществ

Отменив с 01.01.2021 г. в РФ действие документа СанПиН 2.3.2.1290-03 регламентирующего оборот БАД создали проблему и она начала приносить свои «плоды» — «e-commerce» развивается бурными темпами.
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«Регистр БАД» о проблемах оборота БАД. В каждом третьем БАД превышена дозировка активных веществ
фото freepik.com

Регистр БАД

По данным DSM Group, только по итогам девяти месяцев 2022 года на его долю приходилось 11,3% от всего объема аптечного рынка, а продажи в нем выросли на 60%.

Дальнейший рост сегмента e—com сопряжен с рисками, уверены эксперты, которые обсуждают вопрос безопасности онлайн-торговли лекарствами и биологически активными добавками в рамках различных отраслевых мероприятий.

Сейчас в каждом третьем БАД превышена дозировка активных веществ, и каждый пятый препарат содержит запрещенные в ЕАЭС вещества. Зачастую описание товара не отражает реальный состав или намеренно вводит потребителя в заблуждение. К таким выводам пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), проводившего исследование безопасности БАД в онлайн-торговле. Об этом в июне 2022 года со ссылкой на отчет исследования сообщила «Российская газета».

После разрешения продажи БАД через маркетплейсы, количество их наименований в интернете достигло 60 тысяч. Хотя в Едином реестре о государственной регистрации добавок насчитывается около 48 000 единиц, отмечают в СРО «Союз производителей БАД к пище».

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1 подписчик

Комментарии

2
  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    количество их наименований в интернете достигло 60 тысяч.

    даже могу представить источник спроса

    как то в поликлинике терапевт мне порекомендовала что то типа "экстракта лягушачьих лапок".... говорила, укрепляет иммунитет ... 😂

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      какой кошмар😬 

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«Регистр БАД» о проблемах оборота БАД. В каждом третьем БАД превышена дозировка активных веществ

Отменив с 01.01.2021 г. в РФ действие документа СанПиН 2.3.2.1290-03 регламентирующего оборот БАД создали проблему и она начала приносить свои «плоды» — «e-commerce» развивается бурными темпами.

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