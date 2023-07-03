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Daniil_Law

Супруги могут спать спокойно, пока работает Верховный Суд(?)

29
Супруги могут спать спокойно, пока работает Верховный Суд(?)

На днях разобрался с одним интересным делом № А40-214872/2021, где финансовый управляющий в банкротстве пытался потревожить ни в чем не виновного (по крайней мере для целей этого дела) супруга должника-банкрота и развернуть сделку его компании.

Заявитель полагал, что сделка между двумя независимыми обществами способствует уменьшению имущественной массы должника и является незаконной. Ни одна, ни другая компания не связана с должником в банкротстве (должником является супруга 50%-го акционера компании, сделку с земельными участками которой фин. управляющий пытался оспорить). Арбитражный суд Московского округа поддержал супругов, посмотрим, что скажет Верховный Суд.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

29
Daniil_Law

Daniil_Law

Юрист

1 подписчик

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    38 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Это хорошо или плохо? 

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