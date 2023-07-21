Отсрочка айтишников от армии: новые разъяснения Минцифры

Минцифры объявило приём заявок на отсрочку для айтишников от службы в рамках осеннего призыва.

Минцифры объявило приём заявок на отсрочку для айтишников от службы в рамках осеннего призыва.

Суть сообщения Минцифры и как это работает

В своем официальном телеграм-канале министерство приводит основные критерии, которым должны отвечать специалисты из сферы IT для отсрочки:

российское гражданство;

мужской пол;

возраст — от 18 до 27 лет;

работа по трудовому договору;

нормальная продолжительность рабочего дня;

высшее образование по специальности из перечня;

работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года;

требование к стажу сотрудника не предъявляется, если он устроился на работу в течение года после окончания учёбы.

При этом чтобы подтвердить право на отсрочку, айтишнику нужно прийти в военкомат. Дата и время явки будут указаны в повестке. С собой нужно взять:

паспорт

документ воинского учёта

оригинал диплома о высшем образовании по специальности из перечня

оригиналы справок с мест работы в аккредитованных ИТ‑компаниях за период с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г.

По сути, это вся официальная информация на этот счет. Какого-то отдельного нормативного акта на этот счет не планируется. В чем же подвох?

С чего все начиналось…

В марте 2022 года президент подписал указ о мерах поддержки российских компаний в сфере IT, в котором, по сути, интерес для призывника представляет только второй пункт. В нем сказано, что гражданин получает отсрочку на весь период работы.

Далее мы увидели постановление Правительства РФ, где прописывались более подробные условия и требования к такой отсрочке. По существу, требования аналогичны перечисленным в сообщении Минцифры. Ничего нового и полезного для призывника там не содержится.

Критерий «нормальной продолжительностью рабочего дня» — как его понимать?

Действительно, в законе нет такого термина, но в трудовом кодексе есть понятие «нормальная продолжительность рабочего времени», которая составляет не более 40 часов в неделю. Исходя из этого, работник должен работать не более 8 часов в день (при пятичасовой рабочей неделе), чтобы соблюсти критерий для отсрочки. Предполагается, что законодатель говорил как раз о 40-часовой рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне.

При этом от Минцифры не поступало какого-либо разграничения срочного и бессрочного трудового договора для целей отсрочки. Проблем быть не должно в этой части, если в принципе срок работы будет соответствовать критериям.

Подводные камни

Нюансов очень много, хотя бы в силу того, что пока непонятно, как и чем будут детально регулироваться действия военкоматов, работодателей и ведомств. Все на усмотрение Минцифры и Минобороны.

В частности, слова «критерии» вместо «условий», «основные критерии» вместо «единственных» говорят о том, что далеко не факт, что специалисту дадут отсрочку, если он соответствует перечисленным в мессенджере Минцифры критериям. Вероятно, все будет решаться от случая к случаю. Поэтому сейчас вопросов больше, чем ответов.