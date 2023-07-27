Первое российское дело о хищении криптовалюты. Как не быть в числе «первых»?

Российский суд впервые рассмотрит дело о хищении криптовалюты. В чем ошибка обвиняемого и как не допустить ответственности за операции с криптой — об этом ниже.

Мещанский суд рассмотрит дело в отношении бывшего системного администратора WEX Алексея Иванова (ранее — Алексей Билюченко) по обвинению в присвоении различных криптоактивов на сумму 3.1 млрд рублей.

Суть обвинения

В 2018 году Алексей, по версии обвинения, в статусе системного администратора криптобиржи в Сингапуре, иностранного юридического лица с ограниченной ответственностью World Exchange Services Pte. Ltd. (компания WEX), находясь в Новосибирске с использованием онлайн-платформы WEX получил единоличный доступ и возможность распоряжения криптовалютой. Параллельно этому обвиняемый исключил возможность доступа к бирже со стороны собственника, пользователей и представителей собственника. После этого Алексей, по словам обвинения, присвоил вверенную ему криптовалюту различных наименований на сумму более 3 миллиардов рублей.

Согласно представлению прокурора, обвиняемый полностью возместил вред, причиненный его действиями, раскрыв сведения о своих счетах, куда были зачислены 3.1 млрд рублей.

Правовой режим криптовалюты в России

Главным источником регулирования криптовалюты в России является федеральный закон № 259 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С момента принятия закона криптовалюта в России признается разновидностью цифровой валюты, которую можно использовать, в частности, для инвестирования. Принимать криптовалюту в качестве оплаты товаров, работ и услуг запрещено.

Ряд законов (в частности, Закон о банкротстве, Закон об исполнительном производстве) признают криптовалюту имуществом.

Как использовать крипту в России и не нарушить закон?

В первую очередь, нужно учитывать, что поскольку криптовалюта является имуществом, она облагается НДФЛ. Платить налоги после каждой операции с криптой, безусловно, не требуется, поскольку налоги платятся по результатам финансового года.

Во-вторых, получать криптовалюту за товары, услуги или работы запрещено действующим законодательством. Это относится как к физическим лицам, так и к ИП и юридическим лицам.

Таким образом, если вы более 183 дней в течение 12 месяцев до даты платежа находились в России, то принимать оплату криптой вам запрещено. Однако даже если ваше ИП зарегистрировано в России, но вы не является российским резидентом, данный запрет на вас не распространяется (в этом случае нужно учитывать территориальный аспект — об этом ниже).

Несмотря на такой запрет, прямой санкции за его нарушение в России нет. Однако подобные действия в принципе могут квалифицироваться по статьям 172 УК (незаконная банковская деятельность), ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов) и ч. 1 ст. 15.25 КоАП (незаконные валютные операции; за нарушение грозит штраф в размере 20-40% с оборота).

При этом, хотя оплачивать что-либо криптовалютой российским законодательством не запрещено, необходимо принимать во внимание территориальный аспект. Рекомендуется убедиться, что другая сторона договора, где платежным средством является крипта, находится в юрисдикции, допускающей криптовалюту в качестве платежного средства (к примеру, США).

Телеграм.